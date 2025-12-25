Un piloto de MotoGP da la clave sobre la diferencia entre Márquez y Bagnaia: "Pilota cada moto como si fuera perfecta"

Nobuatsu Aoki, piloto de MotoGP conocido por ser probador, dice que el piloto italiano está más pendiente de cada detalle de las motos y eso es lo que lo vuelve difícil.

Marc Márquez llegó a Ducati y desde el primer día demostró que su objetivo era ser campeón. Se adaptó a la Ducati y fue rápido. Arrasó y no necesitó el último tramo de la temporada para levantar el noveno campeonato. El piloto Nobuatsu Aoki ha explicado los motivos de su diferencia con Pecco Bagnaia.

En palabras que recoge 'Motosan', el piloto probador tiene claro que Marc es capaz de ver cualquier moto como si fuera perfecta... a diferencia de su compañero.

"Pilota cada moto como si fuera perfecta, no presta atención a los detalles; y para pilotos sensibles como Pedrosa y Bagnaia, que prestan atención a los detalles, se vuelve realmente difícil", dice Aoki.

Explica los cambios que llevó a cabo Ducati y que no gustaron a Pecco: "La Desmosedici tiene un ajustador hidráulico para el dispositivo de ajuste de la altura de la suspensión, un dispositivo que parece haber mejorado cada año. En 2025, se instaló un nuevo mecanismo en el carenado, aparentemente destinado a controlar la velocidad del cambio de altura de la suspensión".

"El 'holeshot' más reciente y el estilo de conducción de Bagnaia no eran compatibles: Bagnaia quería deslizar la parte trasera de la moto tanto como fuera posible, para crear un ligero deslizamiento lateral y girar más cerrado, pero el dispositivo de ajuste impidió que Bagnaia lograra el ángulo de deslizamiento lateral deseado", detalla.

La diferencia entre ambos ha sido enorme. Mientras que Marc ha estado en la pelea por las victorias en todas las sprints y carreras en las que ha competido, a Pecco se le ha visto en muchas ocasiones en las últimas posiciones. También por el suelo, con numerosas caídas.