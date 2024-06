El mercado de MotoGP sigue moviéndose. Este jueves se ha conocido que Maverick Viñales irá al equipo satélite de KTM junto a Enea Bastianini. Una alineación de lujo. Pero en el equipo oficial, donde estarán Brad Binder y Pedro Acosta, pudo haber muchísimas novedades. Finalmente esos serán los cuatro pilotos de KTM para la temporada que viene.

Pol Espargaró, en el podcast de 'Motorsport', ha desvelado que Jorge Martín tuvo una oferta de KTM antes de salir de Ducati para firmar por Aprilia: "Me consta que Jorge Martín ha tenido la opción de subirse a una moto del Pierer Mobility Group...".

Pero hay más. Porque Pol también se refiere a Marc Márquez, que acaba de firmar por Ducati: "Que ha tenido una oferta para poder subirse a una moto (KTM). Igual que la ha tenido Martín, probablemente, eso ya estoy hablando por hablar, la habrá tenido Márquez y la han tenido otros pilotos top, como por ejemplo, probablemente, en Bastianini en este momento".

Porque deja claro que su equipo siempre ha apostado por los mejores: "Quiere decir que la fábrica apuesta, intenta apostar por pilotos top".

A la pregunta de quién es mejor piloto, si Marc o Jorge, Espargaró no se moja porque no tienen las mismas armas: "Es muy difícil saber exactamente quién es mejor, hablamos del mejor porque gana más títulos no porque sea mejor pilotando. A lo mejor coges a Bagnaia y lo pones encima de un KTM y empieza a ganar...".