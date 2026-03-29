Escalofriante: así fue el múltiple accidente que involucró a siete pilotos en Moto2

La bandera roja apareció justo después de un incidente que dejó impactado a todo aquel presente en el circuito de Austin. Algunos corredores pudieron participar en la resalida después de sufrir uno de los accidentes más peligrosos de lo que va de temporada.

La carrera de Moto2 del Gran Premio de Las Américas ha estado marcada por un accidente escalofriante. En la primera vuelta, hasta siete pilotos se fueron al suelo después de un impacto múltiple brutal que, como no podía ser de otra forma, obligó a los comisarios a mostrar la bandera roja.

Sergio García, David Alonso, Filip Salac, Ángel Piqueras, Alberto Ferrandez, David Muñoz y Collin Veijer sufrieron de primera mano el accidente. Ferrandez perdió el control de su moto al entrar en una curva a gran velocidad.

Antes de chocar muy duramente con Salac y Piqueras, el español se dejó caer con el objetivo de suavizar el impacto. De poco sirvió porque la velocidad a la que sucedió el accidente era demasiado alta.

Algunas posiciones más atrás, y de manera simultánea, se produjo otro impacto entre David Muñoz, David Alonso y Sergio García. Este algo más leve que el anterior pero también peligroso teniendo en cuenta lo cerca que estaban los pilotos entre sí.

Salac intentó volver a la pista sin mucho éxito. Alonso se recompuso de manera increíble logrando un espectacular cuarto puesto. La victoria terminó siendo para Senna Agius en una carrera marcada por un accidente que pudo acabar en tragedia.