Ni Trump frena a Netanyahu: el primer ministro israelí advierte a Irán que si ataca responderá "con contundencia" mientras mantiene su operación en Líbano

Entre líneas Según medios israelíes, Trump volvió a llamar a Netanyahu para reprocharle sus ataques a Irán y le amenazó con dejarle solo frente a la República Islámica.

Israel e Irán han concluido su intercambio de bombardeos, pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha advertido que responderá si Teherán ataca de nuevo. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha afirmado que Israel continuará sus operaciones en Líbano. A pesar de la intervención de Donald Trump, quien ha mantenido una tensa conversación con Netanyahu, el gobierno israelí sigue su ofensiva. En Israel, las consecuencias de los bombardeos son evidentes, con misiles incrustados y sirenas sonando en ciudades importantes. Mientras tanto, en Líbano, continúan los ataques y las evacuaciones. Las negociaciones de paz están en riesgo, con Trump advirtiendo sobre posibles obstáculos y el negociador iraní acusando a Estados Unidos de no buscar diálogo.

Israel e Irán dan por terminado el intercambio de bombardeos, pero Benjamín Netanyahu ya ha advertido este lunes con volver a la carga si Teherán ataca. Al mismo tiempo, su ministro de Defensa, Israel Katz, ha asegurado que Israel "seguirá operando en Líbano", donde se siguen registrando ataques.

El gobierno israelí mantiene así su ofensiva a pesar de la intervención de Donald Trump, que ha vuelto a hablar con Netanyahu. El presidente estadounidense ha mantenido una tensa conversación con su homólogo y según medios israelíes, le ha amenazado con dejarle solo frente a Irán.

En Israel, todavía se aprecian grandes misiles incrustados en el suelo. Las sirenas sonando en ciudades tan importantes como Jerusalén y hasta pacientes han tenido que ser trasladados a un refugio mientras los operaban. Son algunas de las duras consecuencias que han dejado los bombardeos de la Guardia Revolucionaria.

Tras más de 24 horas de ataques cruzados entre Israel e Irán ha llegado la llamada al orden de Trump a Netanyahu. Según el medio israelí 'N12', el republicano chantajeó a su socio con dejarlo solo frente a Irán.

Después, llegó la amenaza en redes: "Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas. El bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo", publicó Trump en Truth Social.

Netanyahu persiste en sus amenazas

Teherán y Tel Aviv han parado, de momento, las operaciones militares. Tras dejar al republicano en evidencia, una vez más, Netanyahu se pliega, pero con advertencia: volverá al ataque ante cualquier amenaza. "El régimen terrorista en Irán comete el error de atacarnos de nuevo, responderemos con contundencia", ha afirmado el primer ministro.

Hará lo mismo que la madrugada de este lunes, cuando la Fuerza Aérea israelí ha bombardeado objetivos militares clave en las regiones del oeste y centro de Irán, incluyendo la capital, Teherán. "En la segunda oleada, atacamos el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán", ha informado un portavoz del ejército.

Nuevas evacuaciones en Líbano

Además, la ofensiva continúa al sur de Líbano. Aunque el presidente libanés, Joseph Aoun, ha afirmado que está negociando "un acuerdo de no agresión con Israel", este lunes se han registrado al menos siete muertos por un ataque israelí con un automóvil en Tiro, según ha informado la Agencia Nacional de Noticias. Asimismo, el ejército israelí ha emitido nuevas órdenes de evacuación.

Las negociaciones de paz penden de un hilo que a Trump le resulta difícil de sostener, mientras que Irán avisa que "convertiremos el bloqueo naval en otra derrota para el 'enemigo'".

El principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ha asegurado en un mensaje publicado en su canal de Telegram que "las declaraciones de Trump sobre el memorando de entendimiento contravenían los puntos acordados" y ha acusado a EEUU de "no buscar ni un alto el fuego ni el diálogo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido