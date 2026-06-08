León XIV recibe a seis víctimas de abusos de la Iglesia y una serie de "propuestas" para que "las heridas encuentren consuelo"

Los detalles Según ha informado el Vaticano, el encuentro ha durado alrededor de una hora y el pontífice ha escuchado a todas las víctimas "con afecto y atención".

El papa León XIV se reunió con seis víctimas de abusos de la Iglesia española en un encuentro privado en la Nunciatura, donde las víctimas presentaron propuestas para encontrar consuelo y mejorar la respuesta de la Iglesia ante estos casos. Según el Vaticano, el pontífice las escuchó con atención y reafirmó su compromiso de utilizar estas propuestas para que la Iglesia sea un lugar seguro. Sin embargo, el encuentro se produjo en medio de polémica, ya que algunas asociaciones de víctimas se sintieron excluidas. Jesús Bastante indicó que el cardenal arzobispo de Madrid prometió un futuro encuentro en Roma.

El papa León XIV se ha reunido este lunes con seis víctimas de abusos de la Iglesia española durante una hora en la Nunciatura en un encuentro privado sobre el que muchos tenían los ojos puestos. Y, según ha informado el Vaticano en una nota de prensa, las víctimas le han hecho llegar una serie de "propuestas" para que "las heridas encuentren consuelo".

En dicho comunicado, el Vaticano explica que el pontífice las ha escuchado "con afecto y atención" y les ha asegurado "su cercanía y la de toda la comunidad eclesial".

La reunión ha sido de León XIV con seis víctimas de abusos que han estado acompañadas por personal eclesial comprometido con la labor de cercanía y apoyo a las víctimas. Y, en la misma, cada una de ellas han compartido con el pontífice sus "dolorosas experiencias personales" a raíz de las cuales han presentado algunas propuestas para que la Iglesia tenga una respuesta "más eficaz" ante estos casos.

En respuesta, León XIV ha reafirmado su compromiso para que " las propuestas recibidas sirvan de base para nuevos esfuerzos, de modo que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente saludable, donde las heridas encuentren consuelo y sanación".

Ahora bien, este encuentro se ha producido en un contexto de polémica porque varias asociaciones de víctimas de abusos han denunciado sentirse excluidas en el proceso para poder hablar con el papa. De hecho, dichas organizaciones se han juntado enfrente de la Nunciatura.

Jesús Bastante, redactor jefe de 'Religión Digital', ha afirmado en Más Vale Tarde que el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, se ha acercado a ellas y les ha emplazado a un futuro encuentro con el papa en Roma.