¿Cuándo salen las notas de los exámenes de selectividad (PAU) de 2026? Cómo mirarlas, por comunidad autónoma

Los estudiantes se preparan para comenzar el examen de la PAU en el Centro Universitario de Plasencia de la UEX en Plasencia (Cáceres)

La primera semana, millones de jóvenes acudieron a diferentes centros de todo el país para realizar sus exámenes de la prueba de acceso a la universidad (PAU). ¿Pero cuándo empezarán a conocer sus notas?

Los exámenes para acceder a la universidad en España han ido cambiando de nombre según las legislaciones educativas: de la histórica PAU, la prueba de acceso a la universidad de la LOE, se pasó a la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) y a la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU). En 2025, se recuperó la denominación anterior y aunque con diferencias, se volvió a la PAU.

Desde finales de mayo y a lo largo de la primera semana de junio, miles de jóvenes de toda España han ido pasando sus pruebas para entrar en sus carreras soñadas en los centros universitarios español. Y en los próximos días los jóvenes volverán a recuperar el estado de nerviosismo previo a los exámenes para esperar sus notas y saber si podrán acceder o no a los estudios de las profesiones que tienen en mente. Pero no todos lo sabrán a la vez.

¿Cuándo se conocen las notas del PAU de 2026?

Cada comunidad autónoma tiene una fecha diferente de publicación de las primeras notas, las calificaciones provisionales, antes de abrir un periodo de unos pocos días para solicitar las revisiones de exámenes. Los primeros en conocer sus notas serán los estudiantes de Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y la Región de Murcia, que el miércoles 10 de junio ya sabrán sus primeras calificaciones provisionales.

En el otro lado de la balanza están los catalanes, que no verán sus notas hasta el martes 23 de junio, dado que sus exámenes tienen lugar más tarde, aunque el resto recibirán sus calificaciones a más tardar el 16 de junio: los riojanos serán los que más tarde las reciban, si no tenemos en cuenta a los catalanes. Los días que los futuros universitarios conocerán los resultados de sus exámenes de acceso a la universidad son los siguientes:

Andalucía → 11 de junio a las 10:00h

→ 11 de junio a las 10:00h Aragón → 10 de junio

→ 10 de junio Asturias → 12 de junio a las 10:00h

→ 12 de junio a las 10:00h Baleares → 10 de junio a las 15:00h

→ 10 de junio a las 15:00h Canarias → 12 de junio a las 10:00h

→ 12 de junio a las 10:00h Cantabria → 12 de junio

→ 12 de junio Castilla y León → 10 de junio a las 10:00h

→ 10 de junio a las 10:00h Castilla-La Mancha → 12 de junio a las 19:00h

→ 12 de junio a las 19:00h Cataluña → 23 de junio

→ 23 de junio Comunidad Valenciana → 12 de junio a las 13:00h

→ 12 de junio a las 13:00h Extremadura → 12 de junio

→ 12 de junio Galicia → 11 de junio

→ 11 de junio La Rioja → 16 de junio

→ 16 de junio Madrid → 11 de junio a las 12:00h

→ 11 de junio a las 12:00h Navarra → 10 de junio antes de las 14:00h

→ 10 de junio antes de las 14:00h País Vasco → 10 de junio a las 12:00h

→ 10 de junio a las 12:00h Región de Murcia → 12 de junio a las 16:00h

Aunque en algunas comunidades autónomas los alumnos recibirán directamente un mensaje con sus calificaciones, lo habitual es que las notas de los exámenes de la PAU se publiquen en las páginas web de las universidades donde se celebraron los exámenes.

¿Qué pasa con los alumnos de Ceuta y Melilla?

Los estudiantes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla realizan sus pruebas de acceso a la universidad (PAU) en centros adscritos al Distrito Único Andaluz, por lo que se rigen por las normas aprobadas para los exámenes en Andalucía: aunque los exámenes se realizan en las sedes locales de la Universidad de Granada en estas dos ciudades, la fecha de publicación de resultados es la misma que la de Andalucía, es decir, el 11 de junio.

¿Qué hacer después de conocer la nota?

Tras conocerse las primeras calificaciones, aún provisionales, los alumnos tendrán un periodo de unos pocos días para solicitar la revisión de exámenes: los alumnos de Murcia podrán hacerlo entre el 10 y el 12 de junio, mientras que los de Baleares tienen el plazo de solicitud de revisión entre el 11 y el 13 de junio para hacerlo; por su parte, los que han hecho sus exámenes de selectividad en Aragón, Navarra y País Vasco lo podrán hacer entre el 11 y el 15 de junio.

Entre el 12 y el 16 de junio estará abierto el periodo de revisión de exámenes en Andalucía, Castilla y León, Galicia o Madrid, mientras que en Cantabria, CAstilla-La Mancha, Comunidad Valenciana podrán hacerlo entre el 15 y el 17 de junio. Después de esto, ya se publicarán las notas definitivas tras las revisiones, aunque se abrirá un periodo de corrección de errores materiales posterior.

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