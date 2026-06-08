Estos son los resultados de las elecciones en Perú de 2026

Perú ha celebrado este fin de semana el balotaje o segunda vuelta electoral para elegir la fórmula que gobernará el país, entre la hija del expresidente Alberto Fujimori y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP).

Perú ha celebrado este fin de semana el balotaje o segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, de las que saldrá quien gobierne el país durante los próximos años. Keiko Fujimori, candidata del partido ultraderechista Fuerza Popular, también hija del dictador Alberto Fujimori, parece que será la ganadora de esta segunda vuelta, aunque todavía el escrutinio de las papeletas está en marcha.

Las urnas han estado abiertas entre las 7:00h y las 17:00h del domingo, en las más de 90.000 mesas de votación distribuidas por todo el país. De ellas, 2.260 corresponden a la región de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, donde en la primera vuelta hubo graves problemas logísticos por el reparto de material.

Los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestran, a esta hora —actualizados a las 9:02h de la mañana (hora peninsular española), los siguientes resultados:

Keiko Sofía Fujimori Higuchi → 51,121%

Roberto Helbert Sánchez Palomino → 48,879%

La diferencia entre la candidata de FP y el líder del partido de izquierdas Juntos por el Perú (JP) es, en estos momentos, de algo más de 360.000 de votos, cuando el recuento de papeletas supera el 85%. Durante la última hora, Sánchez ha recordado la distancia con Fujimori en cerca de 150.000 votos.

Así votó Perú en la primera vuelta electoral

La primera vuelta de las elecciones en Perú tuvo lugar el pasado 12 de abril, cuando Fujimori y Sánchez fueron las dos opciones más votadas, si bien el exalcalde de Lima Rafael Bernardo López-Aliaga, 'Porky' (Renovación Popular) se quedó muy cerca del segundo candidato. Durante la primera vuelta, estos fueron los resultados:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) → 17,192%

(Fuerza Popular) → 17,192% Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) → 12,039%

(Juntos por el Perú) → 12,039% Rafael Bernardo López-Aliaga (Renovación Popular) → 11,912%

Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) → 10,978%

Ricardo Belmont Casinelli (Partido Cívico Obras) → 10,150%

Carlos Álvarez Loayza (País para Todos) → 7,926%

Pablo López Chau-Nava (Ahora Nación) → 7,296%

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