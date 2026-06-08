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Las joyas serían auténticas

Un primer examen de las joyas de Zapatero concluye que valdrían al menos un millón de euros: serían diamantes, esmeraldas y rubíes

Los detalles Según informa 'El Confidencial', el análisis preliminar de las joyas ha identificado diamantes, rubíes y esmeraldas, tres de las gemas más cotizadas en el mundo de la alta joyería.

La UDEF encontró decenas de joyas y relojes en la caja fuerte del despacho de ZapateroLa UDEF encontró decenas de joyas y relojes en la caja fuerte del despacho de ZapaterolaSexta
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Al menos un millón de euros. Ese sería el valor de las joyas que José Luis Rodríguez Zapatero guardaba en una caja fuerte en su despacho de la calle Ferraz de Madrid. Según informa 'El Confidencial', el primer informe preliminar ha conseguido identificar diamantes, rubíes y esmeraldas, tres de las gemas más cotizadas en la alta joyería.

Fuentes jurídicas aportan a este medio la cifra de un millón de euros, si bien inciden en que se trata de una aproximación inicial. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontró decenas de joyas y relojes dentro de una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno.

La atención del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama está puesta en tres juegos de cinco joyas que nunca han sido declaradas por Zapatero ni su familia, grupos con diseños exuberantes y estilo árabe que están formados por un collar, una pulsera, un anillo y dos pendientes. Uno de los lotes tiene engastadas piedras de color verde; el segundo, de color rojo; y el tercero, de tonos azules.

Este informe preliminar concluye que el lote de color verde contiene esmeraldas y, el de color rojo, rubíes. Por otro lado, se ha comprobado que los cristales engarzados en los collares, pulseras, anillos y pendientes son diamantes auténticos.

Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, dijo que era de la vivienda familiar del expresidente, asegurando a los agentes que "algunas" de las joyas eran "herencia de doña Sonsoles y regalos de viajes", algo que confirmaron a laSexta fuentes del entorno del expresidente.

En el sumario se incluyen y clasifican cada uno de estos objetos, sobre todo joyas y relojes. En concreto, descubrieron siete relojes. Entre ellos, una "bolsa con inscripción 'Presidencia del Gobierno', en cuyo interior había tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con una bola blanca, un reloj redondo color dorado, inscripción Longines".

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