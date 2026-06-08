Un terremoto de magnitud 7,8 golpea el sur de Filipinas y provoca varias alertas de tsunami: hay 14 muertos y más de 100 heridos

Un terremoto de magnitud 7,8 golpea el sur de Filipinas y provoca varias alertas de tsunami: hay al menos tres muertos

Los detalles El equipo de Defensa Civil de Filipinas elevó este lunes a 14 las muertes confirmadas por el terremoto de 7,8 de magnitud que sacudió la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago, en una actualización del balance oficial que incluye siete personas desaparecidas y más de un centenar de heridos.

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, provocando una alerta de tsunami, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo fue registrado cerca de la isla de Burias, seguido de otro de magnitud 6,4. Tres personas fallecieron y al menos cuatro resultaron heridas, con daños en infraestructuras y servicios interrumpidos. Las autoridades filipinas emitieron una alerta de tsunami para varias provincias, instando a la evacuación de zonas costeras. El presidente Ferdinand Marcos aseguró que los equipos de emergencia están coordinando la respuesta en las áreas afectadas. Japón también emitió una alerta por tsunami.

Un terremoto de magnitud 7,8 ha sacudido este lunes la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, provocando una alerta de tsunami en ese archipiélago, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El equipo de Defensa Civil de Filipinas ha confirmado 14 muertos, siete desaparecidos y un centenar de heridos.

Concretamente, el sismo ha sido registrado a unos 24 kilómetros de la isla de Burias, a una profundidad de unos 55,2 kilómetros, ha precisado el USGS que, poco después ha informado de un nuevo temblor de magnitud 6,4 a 16 kilómetros de Baligoán, próximo a la misma zona.

Según el USGS, se produjeron al menos cuatro réplicas de entre 5,8 y 6,4 de magnitud en Mindanao, donde se han desplegado cuerpos de rescate para atender a heridos mientras las autoridades comprueban informes preliminares sobre el número de personas afectadas.

Un terremoto de magnitud 7,8 golpea el sur de Filipinas

Un terremoto de magnitud 7,8 golpea el sur de Filipinas

Defensa Civil ha confirmado "daños importantes en diversas infraestructuras", al tiempo que circulan videos que muestran el colapso de algunas edificaciones. Asimismo, el servicio eléctrico y de telecomunicaciones se han visto interrumpidos en varias zonas de la isla de Mindanao, la segunda más grande del archipiélago filipino, donde las autoridades han suspendido las clases en las escuelas.

El Gobierno filipino emitió una alerta por tsunami para varias provincias del sur del país, como Davao Occidental o Sulu, y dijo que se esperan olas superiores a un metro, que podrían ser más altas en bahías y estrechos. Se ha llamado a la evacuación inmediata a los habitantes de las zonas costeras de las provincias filipinas de Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sarangani, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat y South Cotabato.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, indicó en un comunicado que los equipos de emergencia "están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas".

Por otro lado, el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico de EEUU alertó de la posibilidad de impacto de olas de entre 1 a 3 metros por encima del nivel del mar contra las costas filipinas. El Gobierno japonés, por su parte, emitió también una alerta por tsunami, con olas de hasta un metro en zonas de la costa sureste y este del país.

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