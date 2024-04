Pedro Acosta continúa impresionando en su debut en MotoGP. El piloto de GasGas es consciente del talento que tiene a su alrededor, algo que no le ha impedido desplegar todo su potencial. En esta ocasión, el murciano consiguió la 4ª posición en la carrera al sprint del Circuito de las Américas.

El de Mazarrón se hizo con su mejor posición de salida en Austin, colocándose en la segunda posición justo por detrás de Maverick Viñales, aunque finalmente fue superado por Marc Márquez y Jorge Martín durante la carrera, a pesar de la batalla que trató de dar Acosta.

El piloto no dudó en señalar su disconformidad tras perder ante estos dos rivales en pista, destacando la habilidad de Jorge Martín en el adelantamiento: "Al final, ha faltado estar un pelín más cerca de Martín. El tío ha sido listo, me ha echado para afuera, ha jugado las cartas que tenía que jugar y que yo seguramente en su posición hubiera usado. Recogemos experiencia, que es lo más importante".

"Esto es como el amor, tiene que doler algunas veces para mejorar, y hoy ha dolido. Que se escape el podio en una sprint siendo la primera vez que éramos competitivos, duele. Pero lo cogemos como algo positivo, ahora que estoy positivo, porque hace media hora no lo estaba", agregó el murciano.

Acosta no dudó tampoco en destacar su mejora en las salidas, el gran hándicap del piloto durante las dos primeras carreras: "Esta no es la mejor de las salidas o de las parrillas para verlo, porque llegamos a esta curva en la que todo el mundo va un poco a la suya. Pero hemos mejorado en las salidas, en las primeras vueltas, que de normal en las sprints se nos atragantaban".

Por último, el debutante en la máxima categoría confirmó estar absorbiendo todos los trucos de sus rivales para mejorar de cara al futuro: "Yo cojo la libreta, apunto matrículas y me las guardo todas en el bolsillo. Me he apuntado todas las que han acabado delante mía. Son gente que se las saben todas, ¿cuántos años llevan Martín y Marc en el Mundial? Aquí la gente no es tonta, hasta el último hace relojes y funcionan".

"Tenemos que estar contentos de que haya pasado hoy el adelantamiento de Jorge, de Marc o el que sea, y no mañana, porque así tengo apuntado qué han hecho ellos, y empiezo a pensar para mañana", concluyó el '31'.