El pasado 3 de junio se cumplieron siete años del accidente que le costó la vida a Luis Salom. Sucedió en el circuito de Montmeló durante los entrenamientos libres del Gran Premio de España de 2016 en la categoría de Moto2.

Salom mantuvo una gran rivalidad con Maverick Viñales, quien le arrebató el título de Moto3 en 2012, aunque la pelea en la pista, lejos de enfrentarles, les unió aún más.

Viñales compró la moto con la que compitió el año anterior Luis Salom "hace tres o cuatro años", la cual tenía un valor especial, ya que fue la primera con la que consiguió un podio en el campeonato del mundo.

Pero hace unas semanas, coincidiendo con el séptimo aniversario de la muerte del 'mexicano', que es como sus amigos llamaban a Salom, Viñales decidió darle una sorpresa a la madre del mallorquín.

"No dije nada a nadie, lo tenía todo callado porque soy una persona que le gusta ser discreto y hago las cosas para mi interior, las que me parecen justas. Al final, yo también he tenido una pérdida en mi familia y es duro. Creo que es importante que puedan tener cosas únicas de Luis, y creo que esa era una pieza única", ha explicado Viñales en declaraciones a 'DAZN'.

El piloto de Figueres asegura que el gesto fue totalmente espontáneo. "El otro día estaba en casa y pensé, ‘esta moto tiene que estar en su lugar’. Y con mi trabajador decidimos enviarla, y ya está. Tampoco dijimos nada, solo le dije a María (madre de Salom), ‘te va a llegar un paquete, ya me dirás algo’", afirmó Maverick Viñales.