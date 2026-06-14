Disturbios, cargas y vehículos incendiados en Nueva York tras ganar los Knicks el anillo de la NBA

¿Qué ha pasado? La afición de la franquicia neoyorquina, que llevaba más de medio siglo sin ganar el título, se echaron a las calles de la ciudad para celebrar una más que ansiada victoria que acabó con los violentos aprovechando para llevar el caos.

Después de 53 años, los New York Knicks han ganado el campeonato de la NBA, venciendo a los San Antonio Spurs en cinco partidos. La ciudad de Nueva York celebró con fervor, aunque los festejos se tornaron caóticos con disturbios y enfrentamientos con la Policía, que se vio superada. A pesar del desorden, la alegría por el triunfo fue evidente, con Jalen Brunson como MVP de las finales. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha anunciado un desfile para el 18 de junio en Manhattan, donde los aficionados, incluidas celebridades, celebrarán el tercer anillo de los Knicks.

Hacía 53 años que los New York Knicks no ganaban la NBA. Que la mítica franquicia, una de las dos que llevan desde el comienzo del torneo sin haber cambiado de ciudad, no tenía ese tan ansiado anillo. Uno por el que ni han podido pelear desde 1999 y que ahora, en 2026, ya tienen en su haber. Que ya celebran en Nueva York, en la ciudad que nunca duerme. En un lugar que, como suele suceder, ha habido cánticos y festejos con disturbios y con gente que aprovecha estas ocasiones para liarla.

Para, por ejemplo, subirse a las farolas sin hacer caso alguno a la Policía. A unos avisos de por megafonía de los agentes que o bien iban a pie o bien a caballo. Que dejaran en paz el mobiliario urbano en una 'batalla' desigual en la que las fuerzas del orden perdía y por mucho en cuanto a números se trataba.

Viendo incluso cómo varios grupos llegaban hasta a retarles. Cómo parecían incluso competir por ver quién era capaz de acercarse más al límite mientras la Policía iba ya llegando al límite. Fue cuando comenzaron a avanzar y a cargar. Cuando empezaron a embestir.

Pero nada. La gente seguía en las farolas. Seguían subidos en las alturas cuando ya comenzaron tanto los petardos como las explosiones. En los festejos, un autobús ardiendo. La Policía, superada. "Llevo 20 años haciendo este trabajo y nunca había tenido que llevar equipo antidisturbios", ha dicho un agente a 'New York Post' en las afueras del Madison Square Garden.

Es lo que aprovechan los violentos. Es este tipo de jornadas las que usan para llevar el desorden a las calles. Para golpear y reventar vehículos policiales, para destrozar autobuses y provocar todo tipo de disturbios. En medio de la fiesta, el caos. La cifra oficial de arrestos y heridos no ha trascendido de manera oficial.

Los Knicks, en cinco

Entre todo, la celebración. La de verdad. La de unos New York Knicks que ganaron la final de la NBA en cinco partidos. En San Antonio. A los Spurs. En un Frostbank Center que es ya parte de la historia neoyorquina. Ante un Wembanyama que, a pesar de su juventud, ha liderado a los texanos hasta un lugar en el que pocos pensaban que iban a llegar a estas alturas de la vida.

Por la juventud que tienen. Por un descaro que les ha llevado a las finales. Allí, los Knicks, que llevaban sin perder desde el tercer partido de la serie ante Atlanta Hawks. En total, 13 victorias consecutivas en 'playoff' para ceder en el tercer partido y para remontar en una noche histórica durante el cuarto en el Madison Square Garden. En el quinto, lo mismo pero en Texas.

Los alrededores del Madison fueron un clamor con Jalen Brunson, MVP de las finales, y con cánticos entre los que se podía escuchar una y otra vez 'Empire State of Mind', el himno de NY creado por Jay-Z y Alicia Keys.

Mientras, el 'Let's go Knicks' o el 'Knicks in five' en referencia al número de partidos disputados en las finales para su tercer anillo. Ahora toca la celebración con los jugadores, que será el próximo jueves 18 de junio.

Así lo ha confirmado Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, en X: "Desfile. Jueves. Manhattan".

Será entonces cuando la nutrida afición de los Knicks, en la que hay celebridades como Ben Stiller, Timothée Chalamet y demás famosos que han acompañado a la franquicia en todo momento, cuando celebren junto a sus héroes el tercer anillo NBA para la ciudad de Nueva York.

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