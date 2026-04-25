La locura del jefe de Ducati con Bagnaia y Marc Márquez tras el caos de la sprint de Jerez

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, corrió hacia Pecco Bagnaia y Marc Márquez para abrazarlos después de la sprint.

Lo pasó muy mal Davide Tardozzi, jefe de Ducati, en la carrera al sprint de Jerez. También antes de que se desatara el caos por la lluvia. Estaba intranquilo en el box, caminando hacia todos lados y haciendo indicaciones a los suyos.

Desde su posición vio cómo a lo lejos Marc Márquez se iba al suelo antes de entrar a cambiar la moto de lluvia.

Y después, con el doblete de sus chicos,. se desató la locura: salió corriendo hacia Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Abrazo efusivo con ambos.

Porque hacía demasiado tiempo que Ducati no firmaba un doblete. Aunque fuera en una carrera al sprint.

Aunque todo se debió a las condiciones de lluvia y al caos, a la marca de Bolonia le viene muy bien este resultado para recuperar moral. Y Márquez se coloca a 24 puntos de Marco Bezzecchi, que mantiene el liderato a pesar de su caída y de su casillero a cero en la jornada del sábado.