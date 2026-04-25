"Ha sido el destino": el resumen de Alex Márquez de la victoria de Marc en Jerez

Alex Márquez no cree en la suerte de su hermano después de que lograra la victoria en una jornada loca de sábado en Jerez.

Marc Márquez se fue al suelo, logró levantar la moto, entró al box a cambiar su moto y volvió a pista para cazar la primera posición. A lo que algunos llaman suerte, su hermano Alex ha dicho que ha sido "el destino".

"No sé cómo se lo hace que cada vez que hay estas condiciones está ahí. Entonces, no creo tanto en la suerte, sino en lo hábil que es en situaciones muy difíciles, pero hoy sí. Hay a veces que se la ha jugado y le ha salido muy bien, hoy no, hoy se ha caído. Y a raíz de la caída le ha salido bien", dice el piloto de Gresini, que se fue al suelo y no pudo volver a la pista.

Y así habla del destino: "Hoy la suerte ha estado de su cara, en otras ocasiones no, porque él es el que ha decidido en todas las ocasiones que hemos visto con la Honda, sobre todo esos flag to flag que ganaba por muchísimos segundos el momento justo para cambiar, pero hoy ha sido el destino".

Sensaciones para la carrera

Olvidada la sprint, Alex tendrá que pensar en la carrera. Saldrá quinto y será uno de los favoritos a la victoria por su ritmo en seco. Pero él no lo ve así: "Saliendo quinto, honestamente, no. ¿Por qué? Porque dependerá mucho la salida, dependerá mucho de la primera vuelta".

"A partir de ahí sí es verdad que quizá tengo un ritmo un pelín mejor que el resto, pero aquí dependerá mucho mañana que subieran las temperaturas, la rueda delantera, el estar hábil allí, el poder adelantar. Entonces, si te quedas en el tren es difícil. El año pasado conseguí adelantar, así que mañana, si salgo bien, consigo estar dentro de los tres primeros en la primera vuelta y tendremos opciones. Si no, habrá que ser inteligente, hacer una carrera sólida y adelantar cuando sea el momento sin hacer locuras", cierra el actual subcampeón del mundo de MotoGP.