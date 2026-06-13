Núcleo Nacional, los neonazis que buscan incendiar las calles replicando el ejemplo de Belfast

Los detalles El grupo incluso ha hecho un llamamiento a sus miles de seguidores a "pelear" en las calles "por lo que es tuyo".

Grupos neonazis en España, como Núcleo Nacional, están promoviendo un "verano nacional" para replicar la violencia racista observada en Belfast, Irlanda del Norte. Utilizan bulos para justificar sus acciones, como el caso de un supuesto intento de asesinato de un refugiado sudanés a un ciudadano local, cuya identidad es desconocida. Estos grupos buscan incitar a la violencia racista en España, difundiendo mensajes incendiarios en redes sociales y alentando a sus seguidores a "salir a la calle". En su sede en Madrid exhiben retratos de Hitler, lo que demuestra su ideología extremista. laSexta informa sobre estos peligrosos movimientos.

Grupos neonazis en España están preparando lo que llaman un "verano nacional" o lo que es lo mismo: salir a las calles de nuestro país para replicar la violencia racista que se está viviendo en Belfast, en Irlanda del Norte.

Y lo hacen, además, con bulos. Los incidentes se desataron por el intento de asesinato de un refugiado sudanés a un ciudadano local, pero muchas de esas publicaciones iban acompañadas con una foto de la supuesta víctima del ataque, pero es que su identidad se desconoce.

Con estos bulos, la extrema derecha trata de respaldar la violencia racista. Aquí, en España. el grupo neonazi de Núcleo Nacional está publicando vídeos para utilizar esa violencia en nuestro país.

"Vivimos en un mundo donde preocupa más que un blanco sea racista y no acepte la imposición multicultural, a que estas masas de inmigrantes violen, roben y maten a nuestro jóvenes. Son casos que se repiten día a día. Casos que desangran la vitalidad de Europa. Sepan que a nosotros siempre nos tendrán enfrente", dicen en uno de esos vídeos.

En otra de sus publicaciones, directamente avisan diciendo "tomad nota" reaccionado a una publicación en la que se decía que varios migrantes estaban huyendo de la zona de Belfast.

Una llamada a quemar las calles que hacen también con más videos apelando a sus miles de seguidores: "Solo el pueblo salva al pueblo. Por ello, no esperes que nadie venga a salvarte. Tú, el que nos ves a través de la pantalla, el único que puede hacer que las cosas cambien. Importa si estás dispuesto a salir a la calle para pelear por lo que es tuyo".

Y es que Núcleo Nacional no se esconde. De hecho, en su sede en Madrid cuentan con dos retratos de Hitler en su interior a plena vista y de los que están orgullosos porque ellos mismos han publicado la imagen en sus redes.

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