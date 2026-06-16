Bagnaia, más autocrítico que nunca: "Tengo que trabajar mucho en ello"

El piloto italiano ha analizado su forma de pilotar en Balaton Park, un trazado que le cuesta, pero del cual ha salido satisfecho tras acabar tercero.

La alegría vuelve a florecer en Ducati. El GP de Hungría ha sido un soplo de aire fresco para el equipo italiano con la victoria de Marc Márquez y el podio de Pecco Bagnaia. Este último, al igual que el vigente campeón, parece haber recuperado la ilusión y lo ha demostrado en sus últimas declaraciones.

"Es bueno haber terminado en el podio en Hungría porque, tal y como empecé el fin de semana, ha sido duro, muy duro para mí. En este circuito creo que no me habría sentido cómodo ni siquiera en mis mejores años, pero he conseguido puntos importantes y siempre hay que darlo todo", asegura el piloto italiano a 'Sky Sports'.

Además de mostrar su satisfacción con su rendimiento en Balaton Park, el propio Bagnaia ha demostrado su autocrítica al analizar su pilotaje, dejando a un lado la moto. "Me cuesta mucho este circuito, es una de mis limitaciones. Tengo que trabajar mucho en ello porque, como ya dije el viernes, no es culpa de la moto, que va muy bien", añade el turinés.

Incluso, Pecco ha destacado varios aspectos en los que debe "trabajar" para correr en este tipo de circuitos. "Hay que seguir trabajando. Tengo que concentrarme en este tipo de pistas e intentar trabajar en el manejo de la moto en las curvas cerradas, porque en estos circuitos es fundamental", concluye el bicampeón de MotoGP.

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