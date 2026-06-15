GP de la República Checa de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver en TV el sprint y la carrera

MotoGP vuelve del 19 al 21 de junio para disputar el GP de la República Checa. Marc Márquez será el principal atractivo tras su victoria en Hungría.

MotoGP aterriza un año más en la República Checa para celebrar una nueva carrera. El Autódromo de Brno será el escenario de una nueva disputa por el primer puesto del Mundial tras la victoria de Marc Márquez en Hungría.

El ilerdense vuelve a partir como favorito tras su doblete en el Balaton Park Circuit y el doble abandono de las Aprilia tras el accidente provocado por Jorge Martín. Desde este viernes 19 de junio hasta el domingo 21, los pilotos lo darán todo por la victoria.

Durante la jornada del viernes, los pilotos realizarán el primer entrenamiento libre a las 10:45 hora española, que irá seguido de una práctica a las 15:00 horas. El sábado continuarán los entrenamientos libres 2 a las 10:10 horas de la mañana, previos a la clasificación de la carrera sprint y la clasificación a la carrera del domingo a las 10:50 y 11:15, respectivamente.

Una vez concluidas las clasificaciones, se disputará la carrera sprint de 10 vueltas a las 15:00 horas de la tarde, donde los pilotos podrán conseguir puntos extra en el campeonato.

Por último, el domingo se celebrará la carrera a las 14:00 horas, que irá precedida de un previo calentamiento para poner las motos a punto. Durante 21 vueltas, los pilotos recorrerán el Autódromo de Brno en busca de la victoria.

Dónde ver en TV el GP de la República Checa

El GP de la República Checa disputado en el Autódromo de Brno podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, las pruebas, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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