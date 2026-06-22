'Palo' de Jorge Martín a Aprilia tras el incidente de Bezzecchi: "Espero que me defiendan igual"

El piloto español ha reaccionado de forma sorpresiva a la respuesta de Aprilia a la descalificación de su compañero por abofetear a un comisario de carrera, deseando una reacción similar.

El GP de la República Checa ha estado marcado por la victoria de Marc Márquez, la segunda en este campeonato, y la agresión producida por Marco Bezzecchi a un comisario, que concluyó en una sanción al piloto italiano y una imagen lamentable para la competición.

Más allá del triunfo del vigente campeón, su principal rival protagonizó una escena dantesca al abofetear a uno de los comisarios de carrera por revolucionar, de forma involuntaria, el motor de la moto tras levantarla del trazado. La FOM concluyó el incidente descalificando a Bezzecchi de la carrera, una decisión que le perjudica tanto a él como a su equipo.

Sin embargo, la reacción de Aprilia al error del italiano ha sido completamente diferente a la que tuvieron el fin de semana anterior en Hungría, cuando Jorge Martín provocó un accidente en cadena que dejó fuera de la carrera tanto a él como a su compañero de box.

"No es el comportamiento que debe tener un campeón del mundo", afirmó Massimo Rivola, jefe de Aprilia, criticando a Martín por su acción desmedida. En cambio, con Marco ha sido más benévolo, y el propio Jorge se ha mostrado atónito.

"Ayer vi la reacción del equipo con Marco, y si algún día me pasa, que espero que no, yo solo espero que el equipo dé la cara por mí igual que lo han hecho por él. Yo espero que mi equipo salga a defenderme como lo hizo con él, porque por eso es mi equipo", ha comentado Martinator en respuesta a 'Motorsport'.

La diferencia de trato entre Bezzecchi y Martín por parte de los de Noale ha sido notable desde la lesión del piloto español y el auge del italiano. Pero, sobre todo, se ha acentuado con los rumores y la probable salida de Jorge del equipo de cara a 2027.

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