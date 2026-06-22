Márquez se pronuncia sobre la lamentable agresión de Bezzecchi: "Hay reacciones que no se deben tener..."

El piloto de Ducati responde sobre el gesto de Bezzecchi que le acarreó la sanción de no correr en el Gran Premio de República Checa.

Marco Bezzecchi no corrió en la carrera larga del Gran Premio de República Checa tras ser sancionado por su agresión a un comisario. Una imagen absolutamente lamentable que fue castigada duramente por dirección de carrera de MotoGP.

Marc Márquez, después de su victoria, también se pronunció sobre ello: "Creo que no es necesario añadir más comentarios porque ya se ha armado un revuelo grande. Evidentemente, según me han dicho, hay un artículo en el reglamento que lo especifica muy claro".

"Simplemente decir a la gente que siempre intento mirarlo desde fuera. Somos personas con una adrenalina muy alta, que la frustración no se debe pagar de esa manera, pero estamos aprendiendo de la vida delante de millones de personas y esto a veces son reacciones que no se deben hacer, pero se aprenden de ellas", explica el piloto de Ducati.

La lucha por el mundial

Marc se ha colocado a sólo 40 puntos del liderato de Bezzecchi. Y reconoce que muchísimas cosas pueden pasar en un campeonato tan largo: "Se ha visto en nueve carreras que el mundial es muy largo y que muchas cosas pueden pasar".

"Quedan más de la mitad de las carreras. Más cosas que van a pasar: habrá carreras en agua, habrá carreras que hay toques, hay lances de carrera… Entonces tenemos que intentar seguir con nuestra dinámica y a partir de allí veremos", dice el ganador en el circuito de Brno.

Quiere mantener la calma en su remontada: "Tienes que tener los pies en el suelo en este momento y en Holanda, partido nuevo, veremos qué podemos sacar, y en Alemania ya sí que, pues te diré, me gustaría estar en el podio y luchar por los 25 puntos, pero primero viene Países Bajos".

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