GP de Países Bajos de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver en TV el sprint y la carrera en directo

Marc Márquez buscará este domingo 28 de junio hacer realidad su remontada en el Mundial, si queda por delante de Bezzecchi en el Circuito de Assen.

El GP de Países Bajos será el escenario de la décima carrera de MotoGP y la posible remontada de Marc Márquez en el Mundial. Tras su victoria en República Checa, el ilerdense ha puesto patas arriba la clasificación y tan solo ocho puntos le separan de Marco Bezzecchi.

Para conseguir materializar dicho adelantamiento en la tabla, Márquez deberá obtener un buen resultado en el Circuito de Assen, y mejor que el italiano. El ilerdense vuelve a partir como favorito tras su doblete de victorias en Hungría y Brno, y desde este viernes 26 de junio hasta el domingo 28, los pilotos lo darán todo por la victoria.

Durante la jornada del viernes, los pilotos realizarán el primer entrenamiento libre a las 10:45 hora española, que irá seguido de una práctica a las 15:00 horas. El sábado continuarán los entrenamientos libres 2 a las 10:10 horas de la mañana, previos a la clasificación de la carrera sprint y la clasificación a la carrera del domingo a las 10:50 y 11:15, respectivamente.

Una vez concluidas las clasificaciones, se disputará la carrera sprint de 13 vueltas a las 15:00 horas de la tarde, donde los pilotos podrán conseguir puntos extra en el campeonato.

Por último, el domingo se celebrará la carrera a las 14:00 horas, que irá precedida de un previo calentamiento para poner las motos a punto. Durante 26 vueltas, los pilotos recorrerán el Circuito de Assen en busca de la victoria.

Dónde ver en TV el GP de Países Bajos

El GP de Países Bajos disputado en el Circuito de Assen podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, las pruebas, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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