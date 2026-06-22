Marc Márquez cambia su discurso sobre la lucha por el mundial: "Ahora no me puedo descartar"

Dos victorias seguidas para el de Ducati, que se coloca a 40 puntos del líder del campeonato, Marco Bezzecchi.

Hungría y República Checa: dos victorias consecutivas para Marc Márquez, que se reengancha a la lucha por el mundial de MotoGP. Se ha colocado a 40 puntos de un Marco Bezzecchi que fue descalificado por su agresión a un comisario en la sprint.

Y Marc ha cambiado su discurso sobre las opciones que tiene de ser campeón. Reconoce que con esta distancia y antes del ecuador del campeonato claro que tiene opciones de sumar un nuevo título.

"Estamos más cerca, a 40 puntos. Mi objetivo sigue siendo pasar Brno y Assen, que es un circuito que me cuesta incluso estando bien físicamente. En Alemania tocará atacar, y de allí pasar el verano", dice el piloto de Ducati, que sigue sobreviviendo a sus problemas físicos en el hombro derecho.

No se atreve a descartarse de esa lucha: "Cuando pase el verano veremos cómo vuelvo. Pero, evidentemente, estando a 40 puntos y quedando más de la mitad del campeonato, no me puedo descartar de la lucha por el título".

Aunque reconoce que el físico no se lo pondrá fácil: "Las limitaciones estarán allí, y veremos cómo las podré suplir. Lo importante es que me estoy acercando más a mi estilo".

En Brno, según avanzaban las vueltas, fue remontando hasta el liderato. Pasó a Ai Ogura y a su compañero, Pecco Bagnaia. Después mantuvo la ventaja sobre el piloto japonés, con susto final en la última vuelta.

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