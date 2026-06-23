'Jugones' vive en primera persona la tormenta de Filadelfia que detuvo el Francia - Irak: 65.000 aficionados afectados

El partido se paró en el descanso y no se reanudó hasta dos horas después. La Francia de Kylian Mbappé volvió a ganar y ya está en las eliminatorias.

El encuentro entre Francia e Irak en Filadelfia se detuvo durante más de dos horas por una tormenta increíble. Julio Suárez, de 'Jugones', lo vivió en primera persona.

Se puso en marcha el protocolo de tormentas con anuncios en las pantallas: "Tormentas con condiciones severas, incluyendo relámpagos y fuertes vientos".

Muchas carreras de los 65.000 aficionados que se encontraban en el estadio.

Fue una suspensión de más de dos horas. En el primer partido afectado por una tormenta eléctrica en este Mundial.

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