Destapan la condición para que Marc Márquez no se retire este año

Carlos Checa no tiene del todo claro que el eneacampeón del mundo vaya a continuar en la categoría reina el próximo año.

En el podcast de YouTube 'Fast & Curious', Carlos Checa se ha explayado cuando le han preguntado por la situación que está atravesando Marc Márquez con su lesión en el hombro.

Además de afirmar que el ilerdense sigue siendo candidato al título, el expiloto reflexionó sobre la posibilidad de que el '93' cuelgue el caso y no renueve su contrato con Ducati.

"Si ves las declaraciones de Marc cuando ganó el año pasado: 'bueno ahora estoy en paz', es como si se hubiera sacado un peso encima, como si se hubiera liberado y se hubiera relajado", arrancó.

Según Checa, volver a lesionarse en el mismo hombro que cadi le deja en la lona tras Jerez 2020 le ha hecho mella.

"La lesión de hombro le ha marcado muchísimo. Esa lesión no ayuda a una persona que ha sufrido tanto y ha ganado tanto. Supongo que ahora ya hay una negociación interna y no es aquel león que sale a comer al primer bocado, hambriento y tal, yo creo que ya es otra fiera, que a lo mejor ya no tiene tanta hambre, pero que continúa deseando volver a ganar", explicó.

Y es por ello que ha dejado en 'stand-by' su renovación: "Marc estará esperando negociación. Si alguien puede decidir y puede hacer esperar, es él, yo creo que se está dando el tiempo. Marc es una persona muy honesta, consciente de que tiene que tener todo para poder estar ahí; más el año que viene si está Pedro, que es un reto muy muy importante y él necesita estar bien".

Para Checa, la evolución y recuperación de su hombro marcará su decisión: "Creo que ahora lo que quiere Marc es volver a ser él, volver a estar no sé si al 100%, pero a si a su máximo para poder afrontar el año que viene. Si Marc vuelve a estar en su mejor momento, creo que continuará".