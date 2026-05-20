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Sesión de control al Gobierno, en directo | La férrea defensa de Sánchez a Zapatero: "Todo mi apoyo al expresidente. Nos sacó de una guerra ilegal y acabó con ETA"
Sánchez cierra filas con Zapatero en la sesión de control. "Toda la colaboración con la Justicia, todo mi respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo a Zapatero", contesta Sánchez a Feijóo. "Lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna", le dice Sánchez al PP.
Sánchez abandona el hemiciclo tras responder a las preguntas
Rufián, a Sánchez tras la imputación de Zapatero: "Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más, pero la izquierda somos otra cosa. Si esto es verdad, es una mierda"
Sánchez, a Feijóo: "Al Gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027"
Sánchez: "Toda la colaboración con la Justicia, todo mi respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo a Zapatero"
Feijóo, a Sánchez:"¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia de España?"
Sánchez "está tranquilo" antes de comparecer en el Congreso, según Moncloa
Sánchez abandona el hemiciclo tras responder a las preguntas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado ya el hemiciclo tras responder a las preguntas del líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo y del líder de Vox, Santiago Abascal. Sánchez ha salido sin hacer comentarios.
Rufián, a Sánchez tras la imputación de Zapatero: "Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más, pero la izquierda somos otra cosa. Si esto es verdad, es una mierda"
Gabriel Rufián (ERC) reconoce en su intervención en el Congreso que está "jodido" tras conocer la imputación de Zapatero, al que le tiene "afecto". "Son 88 páginas (en referencia al auto) de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales", asegura Rufián con el auto que imputa al expresidente impreso en la mano.
"¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? Si esto es verdad es una mierda y si es mentira es una mierda aún mayor", dice Rufián señalando la "cacería judicial". "Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más, pero la izquierda somos otra cosa", añade.
Sánchez le contesta recordando que el Gobierno ya envió a la Cámara un proyecto de ley para regular las actividades de los grupos de influencia que está a la espera de que los partidos reactiven su tramitación. También insiste el presidente en que los socialistas colaborarán con la Justicia y en que respetan la "presunción de inocencia". "A diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba (José María) Aznar o el señor (Mariano) Rajoy, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de corrupción", añade Sánchez.
Sánchez, a Feijóo: "Al Gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027"
Sánchez echa en cara que Feijóo en la campaña andaluza ya habló de investigaciones a Zapatero cuando las actuaciones son secretas. "Al Gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027, y si los spañoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más para seguir haciendo que avance España", dice el presidente a Feijóo ante la ovación del PSOE y los abucheos de los diputados del PP.
Sánchez: "Toda la colaboración con la Justicia, todo mi respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo a Zapatero"
"Toda la colaboración con la Justicia, todo mi respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo a Zapatero", contesta Sánchez a Feijóo recordando que Zapatero "sacó a España de una guerra ilegal" y "acabó con ETA". "Lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna", le dice Sánchez al PP.
Feijóo le recuerda que "aplaudieron a Ábalos, y está en la cárcel, defendieron a super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel... Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero". "Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir ni él ni Ábalos ni Santos Serdán ni su entorno nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo", ha acusado el líder del PP.
Feijóo, a Sánchez:"¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia de España?"
Comienza la sesión de control. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pregunta al presidente Sánchez sobre la imputación de Rodríguez Zapatero. "¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia de España?", le espeta Feijóo.
El líder del PP recuerda que un juez ha imputado al "faro moral" de Sánchez y le pregunta cómo ejercía Zapatero influencia en su Gobierno, si hablaba con él directamente y si va a arremeter contra los jueces.
Sánchez "está tranquilo" antes de comparecer en el Congreso, según Moncloa
Fuentes de Moncloa a laSexta señalan que el presidente Sánchez "está tranquilo". Se pronunciará esta mañana y mostrará su respeto al trabajo de los jueces. Según las mismas fuentes, con toda la cautela, no vinculan a Zapatero con ningún delito. Señalan que lo ingresó todo en su cuenta del banco conjunta con su mujer y que él no forma parte de ningún entramado societario, ni de ninguna sociedad.
Además, señalan que "leer el auto tranquiliza" y que no aparece la palabra "imputar".
Marlaska responde por la muerte de dos guardias civiles en Huelva
La oposición aprovechará este miércoles la sesión de control al Gobierno del Congreso para pedir explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión en el Ministerio ante la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio durante la persecución de una narcolancha en Huelva y por su ausencia en el funeral, en un debate que podría desembocar en una nueva petición de reprobación parlamentaria en el Pleno de la próxima semana.
Así, la portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, preguntará al ministro si cree que los agentes fallecidos en Huelva lo hicieron en un "accidente laboral", en referencia a la calificación empleada por la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero.
También la secretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, interrogará al titular de Interior sobre "cuál es la prioridad" de su Ministerio. Previsiblemente, los 'populares' aprovecharán esta cuestión para reprocharle tanto a Marlaska como al resto del Ejecutivo su ausencia en el entierro de los guardias civiles.
Vox pide al PP una moción de censura que Génova rechaza de plano
Tras conocer este martes la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en el PP ya han empezado a frotarse las manos. Como viene siendo habitual, los populares no han dudado en elevar el tiro y apuntar directamente a Pedro Sánchez. Porque consideran que él es el último responsable.
"Lo que es más grave todavía es que el señor Zapatero haya sido imputado por delitos que no podría haber llevado a cabo si no fuera con el concurso del Gobierno de España", ha asegurado la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz.
Desde la derecha más ultra, el primero en pronunciarse ha sido su propio líder, Santiago Abascal. El presidente de Vox ha encontrado en la imputación de Zapatero la oportunidad perfecta para volver a exigir que se celebre en España una moción de censura contra Sánchez y el sanchismo.
Más información: El PP se frota las manos con la imputación de Zapatero y Vox apunta más alto al pedirle una moción de censura que Génova rechaza de plano
Zapatero o el hombre que rescató a Sánchez
La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido todo un mazazo para el socialismo, porque los ejecutivos de Zapatero eran los únicos que no tenían la mancha de la corrupción. También ha sido un golpe para el propio Pedro Sánchez, pues Zapatero ha sido la figura clave en muchos momentos difíciles. También, ha sido el apoyo del presidente durante años.
Por ejemplo, en las últimas elecciones generales, las de 2023, muchos creen que la figura decisiva para lograr que Sánchez reeditara su Gobierno de coalición fue, precisamente, Zapatero.
Esta fue la promesa de José Luis Rodríguez Zapatero antes de llegar a la Moncloa. "Me comprometo a un Gobierno limpio y tolerante". Así lo dijo en la campaña del año 2004. Tras ello, se convirtió en el orgullo de los socialistas. Gobernó durante dos legislaturas sin mancha alguna de corrupción. Tal y como aseguró en 2011: "Nos sentimos muy bien con nosotros mismos, sin sombra de corrupción". Aseguraba que su camino era "incomparable" con ninguna otra fuerza política.
Más información: Zapatero o el hombre que rescató a Sánchez: de su papel en la campaña de 2023 a su mano en la reedición de la coalición
Diferencias en la férrea defensa a Zapatero entre Gobierno y PSOE
Desde Ferraz ya empiezan a defender la imputación de Zapatero como un caso de lawfare, aunque evitando decir públicamente el concepto. En cambio, Moncloa ha preferido limitarse a defender la presunción de inocencia del expresidente sin entrar en muchos detalles.
De hecho, la primera reacción desde ambos sitios ha sido apelando a la presunción de inocencia. Tanto la Moncloa como el PSOE están convencidos de que el expresidente es inocente. Aunque a primera hora de la mañana, cuando se conoció la noticia, costaba arrancarle alguna palabra a los socialistas. Ahora, aseguran, están tranquilos en lo relativo al rescate de Plus Ultra porque dicen que todas las operaciones están avaladas por el Tribunal de Cuentas y por Europa.
Ya con el paso de las horas, Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, se ha manifestado en X para lanzar esa idea de lawfare. "'El que pueda hacer, que haga' llevado a su máxima expresión", ha escrito. En cambio, el autor de esa frase, José María Aznar, no ha querido pronunciarse.
Los detalles: Diferencias en la férrea defensa a Zapatero entre Gobierno y PSOE: Ferraz habla de lawfare y Moncloa lo evita por ser Fiscalía el origen de la investigación
Sánchez se mostrará respetuoso con el auto pero apelará a la presunción de inocencia
Fuentes del Gobierno trasladaban a última hora de este martes a laSexta que Pedro Sánchez mantendrá la institucional desde su escaño. El presidente del Gobierno será respetuoso con el auto judicial en el que se imputa a José Luis Rodríguez Zapatero, apelando a la presunción de inocencia del expresidente y defendiendo su legado.
Las tres preguntas a Pedro Sánchez
Pedro Sánchez se enfrenta este miércoles a un Congreso que pondrá su mirada en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. A su habitual cara a cara con Feijóo, Sánchez tendrá que sumar contestar a Santiago Abascal y a Gabriel Rufián. Estas son las preguntas que formularán a Sánchez, según el orden del día del Congreso.
- Feijóo: "¿Cuándo le va a contar la verdad a los españoles?"
- Abascal: "¿No cree que en España los españoles deben tener preferencia al menos en la adjudicación de la vivienda pública, las ayudas sociales y las guarderías?"
- Rufián: "¿Qué plan tiene?"
Todos los ojos puestos en la sesión de control tras la imputación de Zapatero
Buenos días. La sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados se produce solo 24 horas después de conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.
Se esperan unas críticas feroces de una oposición que, en el caso de Vox, ya piden una moción de censura contra Pedro Sánchez, que responderá a Alberto Núñez Feijóo en su habitual cara a cara. Zapatero será el epicentro de un debate político de alto voltaje en la Cámara Baja.