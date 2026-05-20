Sesión de control al Gobierno, en directo | La férrea defensa de Sánchez a Zapatero: "Todo mi apoyo al expresidente. Nos sacó de una guerra ilegal y acabó con ETA"

Sánchez abandona el hemiciclo tras responder a las preguntas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado ya el hemiciclo tras responder a las preguntas del líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo y del líder de Vox, Santiago Abascal. Sánchez ha salido sin hacer comentarios. Compartir en X

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Rufián, a Sánchez tras la imputación de Zapatero: "Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más, pero la izquierda somos otra cosa. Si esto es verdad, es una mierda" Gabriel Rufián (ERC) reconoce en su intervención en el Congreso que está "jodido" tras conocer la imputación de Zapatero, al que le tiene "afecto". "Son 88 páginas (en referencia al auto) de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales", asegura Rufián con el auto que imputa al expresidente impreso en la mano. "¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? Si esto es verdad es una mierda y si es mentira es una mierda aún mayor", dice Rufián señalando la "cacería judicial". "Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más, pero la izquierda somos otra cosa", añade. Sánchez le contesta recordando que el Gobierno ya envió a la Cámara un proyecto de ley para regular las actividades de los grupos de influencia que está a la espera de que los partidos reactiven su tramitación. También insiste el presidente en que los socialistas colaborarán con la Justicia y en que respetan la "presunción de inocencia". "A diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba (José María) Aznar o el señor (Mariano) Rajoy, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de corrupción", añade Sánchez. Compartir en X

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Sánchez, a Feijóo: "Al Gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027" Sánchez echa en cara que Feijóo en la campaña andaluza ya habló de investigaciones a Zapatero cuando las actuaciones son secretas. "Al Gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027, y si los spañoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más para seguir haciendo que avance España", dice el presidente a Feijóo ante la ovación del PSOE y los abucheos de los diputados del PP. Compartir en X

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Sánchez: "Toda la colaboración con la Justicia, todo mi respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo a Zapatero" "Toda la colaboración con la Justicia, todo mi respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo a Zapatero", contesta Sánchez a Feijóo recordando que Zapatero "sacó a España de una guerra ilegal" y "acabó con ETA". "Lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna", le dice Sánchez al PP. Feijóo le recuerda que "aplaudieron a Ábalos, y está en la cárcel, defendieron a super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel... Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero". "Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir ni él ni Ábalos ni Santos Serdán ni su entorno nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo", ha acusado el líder del PP. Compartir en X

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Feijóo, a Sánchez:"¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia de España?" Comienza la sesión de control. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pregunta al presidente Sánchez sobre la imputación de Rodríguez Zapatero. "¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia de España?", le espeta Feijóo. El líder del PP recuerda que un juez ha imputado al "faro moral" de Sánchez y le pregunta cómo ejercía Zapatero influencia en su Gobierno, si hablaba con él directamente y si va a arremeter contra los jueces. Compartir en X

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Sánchez "está tranquilo" antes de comparecer en el Congreso, según Moncloa Fuentes de Moncloa a laSexta señalan que el presidente Sánchez "está tranquilo". Se pronunciará esta mañana y mostrará su respeto al trabajo de los jueces. Según las mismas fuentes, con toda la cautela, no vinculan a Zapatero con ningún delito. Señalan que lo ingresó todo en su cuenta del banco conjunta con su mujer y que él no forma parte de ningún entramado societario, ni de ninguna sociedad. Además, señalan que "leer el auto tranquiliza" y que no aparece la palabra "imputar". María Llapart Compartir en X

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Marlaska responde por la muerte de dos guardias civiles en Huelva La oposición aprovechará este miércoles la sesión de control al Gobierno del Congreso para pedir explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión en el Ministerio ante la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio durante la persecución de una narcolancha en Huelva y por su ausencia en el funeral, en un debate que podría desembocar en una nueva petición de reprobación parlamentaria en el Pleno de la próxima semana. Así, la portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, preguntará al ministro si cree que los agentes fallecidos en Huelva lo hicieron en un "accidente laboral", en referencia a la calificación empleada por la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero. También la secretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, interrogará al titular de Interior sobre "cuál es la prioridad" de su Ministerio. Previsiblemente, los 'populares' aprovecharán esta cuestión para reprocharle tanto a Marlaska como al resto del Ejecutivo su ausencia en el entierro de los guardias civiles. Europa Press Compartir en X

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Sánchez se mostrará respetuoso con el auto pero apelará a la presunción de inocencia Fuentes del Gobierno trasladaban a última hora de este martes a laSexta que Pedro Sánchez mantendrá la institucional desde su escaño. El presidente del Gobierno será respetuoso con el auto judicial en el que se imputa a José Luis Rodríguez Zapatero, apelando a la presunción de inocencia del expresidente y defendiendo su legado. Esther Redondo Compartir en X

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Las tres preguntas a Pedro Sánchez Pedro Sánchez se enfrenta este miércoles a un Congreso que pondrá su mirada en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. A su habitual cara a cara con Feijóo, Sánchez tendrá que sumar contestar a Santiago Abascal y a Gabriel Rufián. Estas son las preguntas que formularán a Sánchez, según el orden del día del Congreso. Feijóo : "¿Cuándo le va a contar la verdad a los españoles?"

: "¿Cuándo le va a contar la verdad a los españoles?" Abascal : "¿No cree que en España los españoles deben tener preferencia al menos en la adjudicación de la vivienda pública, las ayudas sociales y las guarderías?"

: "¿No cree que en España los españoles deben tener preferencia al menos en la adjudicación de la vivienda pública, las ayudas sociales y las guarderías?" Rufián: "¿Qué plan tiene?" Compartir en X

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