Los críticos de Carlos Alcaraz, retratados por Corretja: "Lástima tanta ignorancia y mala fe..."

El extenista ha publicado un contundente mensaje después de que el murciano anunciase que no jugará en Wimbledon.

En la tarde de este martes, Carlos Alcaraz anunció una noticia que ya se rumoreaba en el circuito: el número 2 del mundo no podrá estar en Wimbledon.

Tras bajarse del Godó después de sufrir una lesión en la muñeca derecha, el murciano anunció primero que no jugaría en Madrid, después que tampoco estaría en Roma, una semana más tarde confirmó que no llegaba a Roland Garros... y ahora dice adiós a la gira de hierba.

Su retirada de Barcelona a pesar de terminar ganando en su debut le conllevó muchas críticas de aquellos que creían que no priorizaba jugar en la Ciudad Condal para llegar mejor a los Masters 1000 y Grand Slams.

Y Álex Corretja, tras enterarse de su baja, aprovechó para pasar facturas en 'X': "¡Menos mal que Alcaraz se salió del Godó porque no le importaba el torneo y quería guardar energías para el resto de la gira de tierra y de hierba! Lástima tanta ignorancia, y lo peor, tanta mala fe por parte de mucha gente".

"La espera se está haciendo larga, pesada y muy triste. Pero lo importante es recuperarse bien y volver cuando se pueda. Ánimo Carlitos", añadía el extenista en un mensaje anterior.

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