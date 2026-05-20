"Márquez puede ganar el Mundial": un expiloto español explica qué le falta a Marc para volver a reinar

Carlos Checa ha explicado que la falta de confianza a raíz de la lesión en el hombro derecho y el bajón de Ducati están lastrando al vigente campeón de MotoGP.

Con su reaparición prevista para el Gran Premio de Italia en Mugello, las cuentas de Marc Márquez para remontar en el Mundial están claras.

Claras y difíciles, pero hablando del ilerdense no se pueden descartar hazañas como la que podría ejecutar en su regreso, sobre todo con el campeonato tan apretado como está.

En el podcast de YouTube 'Fast & Curious', Carlos Checa analizó la situación en la que se encuentra el de Cervera.

El expiloto incidió en su forma física y en el bajón de la Ducati: "Esta lesión del hombro creo que se le está alargando y yo creo que es un poco lo que le está impidiendo ser mejor o pilotar como quería, que se junta con una moto que la está perdiendo en momentos que no se espera".

"Esto yo creo que le ha quitado un poco de confianza, la recuperará seguro, si hay alguien que lo puede hacer es él y yo creo que Marc es mucho Marc", ha señalado.

"Es evidente que a él personalmente seguramente le falta un poco de confianza y de físico, por otro lado está con una moto pues que tiene unas reacciones muy bruscas, fuera de su comprensión yo creo que está en un límite un poco desconocido y tiene que entender un poco dónde está ese límite y gestionarlo", ha añadido.

A pesar de ello, Checa no le quita de la quiniela de favoritos: "No se puede descartar como favorito. Está claro es que Ducati a lo mejor ha perdido esa hegemonía, esa superioridad y por otro lado a Marc le falta esa confianza con la Ducati".

"Continúo diciendo que Marc puede ganar el mundial este año y que creo que dentro de Ducati me sorprendería que él no fuera el mejor y si gana Ducati yo creo que ganará con Marc", ha zanjado.