Marc Márquez ha vuelto a subirse a lo más alto de un podio de MotoGP. Su victoria en el Gran Premio de la Alemania después de 581 días ha sido sin lugar a dudas lo más comentado en la parrilla. Varios pilotos tuvieron unas palabras tras el triunfo del de Cervera en el trazado alemán, donde ganó por undécima vez en su carrera.

Fabio Quartararo, líder del Mundial, supo reconocer el mérito de Márquez. "Lo primero que he ido a hacer es felicitarle. Cuando estás fuera una carrera y vuelves ya es duro. Un año, que no ha tenido operaciones muy fáciles, y que todavía se está recuperando, sabiendo las dificultades de la Honda, me quito el sombrero porque es de muy grande", afirmó el de Yamaha tras la carrera.

Jack Miller, piloto de Ducati se rindió a Márquez: "Existe una razón para que sea el 'King of the ring' (Rey del anillo). Volvió aquí con un solo brazo y aún así nos vapuleó. Lo merece por todo lo que ha pasado". Miguel Oliveira, piloto de KTM que trató de evitar la victoria de Marc, tiró de ironía: "Ya desde el inicio sabíamos que él era el favorito. La única duda es dónde va mejor, en Texas o en Alemania".

El vigente campeón, Joan Mir confiaba en la calidad de Marc en el circuito alemán. "No me ha sorprendido su victoria", dijo el de Suzuki, cuya misma idea refrendó su compañero de equipo, Alex Rins: "Me lo esperaba". Más allá fue Valentino Rossi, que sostuvo que había vaticinado la victoria del '93'."Ya lo había avisado, estaba yendo muy fuerte. Marc Márquez estuvo muy bien", agregó 'Il Doctore'.

Johan Zarco, piloto de Pramac, quedó alucinado con el octocampeón del mundo: "Por primera vez le puede ver de cerca en Sachsenring y espero haber aprendido. Él es el campeón. De la nada, o de verle sufrir, a ganar. Es el hombre".