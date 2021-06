Tras más de un año de calvario, con lesiones, operaciones y caídas, Marc Márquez volvió a saborear la gloria en MotoGP. Venció en el Gran Premio de Alemania y en su equipo, claro, están encantados.

Albert Puig le ha lanzado numerosas flores en 'Marca', donde ha elogiado su mentalidad y su constancia en el trabajo durante los últimos meses, cuando peor lo estaba pasando sobre la moto.

"Ha sido un día increíblemente importante, pero más para el piloto. Marc Márquez ha pasado mucho tiempo sufriendo, sin correr, sin resultados y esto es muy doloroso para un piloto como él. Tenemos que apreciar lo que ha hecho y agradecerle todos sus esfuerzos durante este tiempo, lo que ha hecho en Alemania ha sido realmente asombroso", ha afirmado.

Y continúa: "Sabemos también que Marc no está al cien por cien, pero el domingo fue un día importante porque pudimos lograr una victoria. A pesar de ello, no creemos que nuestros problemas estén solucionados. Trabajaremos para darles a todos nuestros pilotos, no solo a Marc, la mejor moto posible".

MotoGP no da respiro y el próximo fin de semana el paddock se traslada a Assen. Puig afirma que "no hay tiempo que perder": "Llegaremos, descubriremos un escenario completamente diferente, probablemente tendremos frío y lluvia, pero volveremos a ver cuál es la historia".

Márquez ha vuelto y ahora la pregunta que se hacen todos es hasta dónde llegará esta temporada: "Pienso que tenemos que solucionar nuestros problemas y Marc todavía tiene que seguir recuperándose. Tendremos altibajos esta temporada. El resultado en Sachsenring ha sido muy importante, pero eso no significa que ahora lo hayamos arreglado todo".