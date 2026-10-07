Marc Márquez asume el reto de Indonesia: "Nunca he conseguido terminar..."

El piloto de Ducati sabe que Mandalika será un sitio de sufrimiento para él y para la foto: "Este no ha sido mi mejor circuito...".

Con solo dos puntos entre Jorge Martín y Marc Márquez llega un Gran Premio de Indonesia en el que todos miran a Marc. Porque allí debería sufrir, debería dejarse puntos y estar por detrás de las Aprilia de Jorge Martín y de Marco Bezzecchi.

Pero el de Cervera es capaz de todo. Llega de un fin de semana perfecto en Japón: "El GP de Japón fue bien: fuimos competitivos durante todo el fin de semana y luchamos por la victoria con todo lo que teníamos".

Aunque la historia será muy diferente en el circuito de Mandalika, donde Ducati ya asumió que no pasaría nada por perder una decena de puntos. Lo dijo su jefe, Davide Tardozzi.

Y Marc recuerda una dolorosa estadística: "Sobre el papel, Indonesia no ha sido históricamente mi mejor circuito y, en el pasado, nunca he conseguido terminar la carrera principal".

"El objetivo principal con el equipo es precisamente cambiar esa tendencia y conseguir hacer un fin de semana fuerte", dice el nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

El mundial está al rojo vivo (sólo dos puntos) y la gira asiática será clave. Minimizar riesgos puede ser el plan de Márquez para este fin de semana.

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