¿Marc Márquez o Jorge Martín? Atención a la chocante apuesta de Bagnaia

El compañero del ilerdense y futuro piloto de Aprilia, el todavía equipo de Martín, no se decanta por ninguno en la lucha por el título.

Restan seis citas para que concluya el calendario de la presente temporada de MotoGP y con 222 puntos aún en juego, Jorge Martín lidera la general con 12 de ventaja sobre Marc Márquez y 49 sobre Marco Bezzecchi.

Tras el Gran Premio de Japón disputado el fin de semana pasado en Motegi, a Bagnaia, que quedó octavo y hace tiempo que quedó descartado en la lucha por el título, le preguntaron por cómo ve el Mundial.

El bicampeón de MotoGP cree que el campeonato está muy abierto por los distintos trazados en los que falta por correr.

"En Indonesia será muy difícil para Ducati, pero después iremos a Australia, donde Marc es súper fuerte", señaló en declaraciones a 'As'.

"Estará apretada la lucha hasta Valencia, porque otra vez Malasia es mejor para uno, que es Jorge, pero luego Valencia será mejor para Marc", añadió.

Sin embargo, a la hora de mojarse, el italiano sorprendentemente no se decantó por Marc, su compañero de equipo: "Es una bonita lucha entre ellos dos, y espero que gane el mejor".