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El arrepentimiento de Martín con Márquez: "Hablé mal de una situación que tuvimos y luego..."

Al líder del mundial de MotoGP le preguntaron si se arrepentía de alguna declaraciones que hubiera hecho y recordó una anécdota con Marc Márquez en el año 2023.

Jorge Martín y Marc Márquez Jorge Martín y Marc MárquezGetty

Jorge Martín, líder del mundial de MotoGP, ha analizado el día a día del mundial y cómo a veces, en caliente, los pilotos dicen cosas que no deben. En una entrevista a 'AS' ha recordado unas palabras que dijo sobre Marc Márquez en el año 2023 y de las que posteriormente se arrepintió.

Ambos pilotos se tocaron en carrera, Martín cargó contra Marc y una semana después él tiró al suelo a Alex Márquez.

Así lo recuerda: "La que más, quizá en 2023, cuando me tocó Marc una vez y me hice un esguince en el tobillo. Hablé mal de esa situación de carrera, lo culpé y a la carrera siguiente yo tiré a su hermano… Entonces, muchas veces lo que dices te vuelve".

Está seguro de que "todo vuelve": "Bueno, muchas veces no, siempre te vuelve, antes o después, porque son carreras y hay cosas que pasan en las carreras que no se pueden evitar...".

"En momentos de calentón, cuando eres más joven o cuando no tienes tanta experiencia al hablar con la prensa, pues sueltas lo primero que se te pasa por la cabeza. Y creo que eso con los años también hay que intentar mejorarlo y estar más tranquilo a la hora de decir lo que piensas", explica el piloto de Aprilia.

¿Ser campeón?

Jorge ya fue campeón de MotoGP en 2024 con Pramac, satélite de Ducati. Y ahora tiene la oportunidad de hacerlo con Aprilia: "Ser favorito al final sólo alimenta el ego y yo no estoy aquí para ser más popular ni mucho menos. Yo estoy aquí para intentar ganar y al final me da igual la forma de hacerlo y creo que mis formas son siempre humildes".

"Intento competir desde la humildad, trabajar desde la humildad, entrenar desde la humildad y el llegar a un circuito y que me digan el favorito o que soy el mejor no me aporta nada. Yo intento hacer mi camino, enfocarme en mí, y si hay menos ruido alrededor mío pues es algo que no me va nada mal", explica el piloto madrileño.

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