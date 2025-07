¿Da Alex por perdido el Mundial? Ojo a la respuesta sobre si puede recortar puntos a Marc Márquez

El Gran Premio de la República Checa puede ser una oportunidad de victoria para Alex Márquez. Ante la aparente debilidad de su hermano Marccon los circuitos donde predominan las curvas a derecha, el de Gresini dispone de una oportunidad para dar un golpe en la mesa.

En la previa a la celebración del Gran Premio, el catalán ha sido cuestionado sobre los objetivos de la marca satélite de Ducati en este trazado. Alex ha rebajado las expectativas con un mensaje claro sobre sus posibilidades de recortar puntos a su hermano, recordando su carrera en el circuito de Sachsenring.

"En las condiciones que estamos, no. No ha cambiado mucho mi situación de Alemania a aquí. Es verdad que pudimos salvar el domingo con un segundo, pero honestamente no es el objetivo", ha sentenciado el '73' a los micrófonos de 'DAZN'.

Alex Márquez ha sido tajante a la hora de indicar lo que espera hacer en Brno: "Vengo aquí con el objetivo que vine a Alemania, perder los mínimos puntos con Marc y con Pecco. Y a partir de ahí, hacer nuestro campeonato. Ese es el objetivo de este finde e iremos viendo durante las sesiones".

83 puntos le separan a Alex de su hermano Marc Márquez. Una distancia de más de dos carreras en las que el de Gresini debería sacar los 37 puntos máximos que se pueden aspirar en un fin de semana y esperar un error de su hermano. En el caso de Pecco Bagnaia, le saca 64.