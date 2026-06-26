Maverick Viñales, durísimo contra KTM: "Si me tengo que ir del mundial, ellos son los únicos culpables"

El piloto no sabe si el año que viene continuará: no ha formado parte de los test de las motos 850cc y nadie en el equipo le ha informado sobre ello.

A Maverick Viñales no le gusta nada el trato que está recibiendo de su equipo, de KTM. Y no se esconde al manifestarlo públicamente. Durante el Gran Premio de Países Bajos que se celebra este fin de semana ha dicho que si deja MotoGP el "único culpable" será el equipo KTM y sus jefes.

Le volvieron a preguntar por novedades y Maverick dejó claro que él no sabe nada: "No tengo ninguna novedad de KTM. El mercado se está moviendo y se oficializan fichajes, pero conmigo no hay noticias. El hecho de que ni siquiera me hayan dejado hacer el test me hace intuir de forma bastante clara cuál es la situación: a día de hoy, me veo fuera".

KTM eligió a Pedro Acosta para hacer los test de 850cc a pesar de su salida a Ducati: "No tiene sentido que me quede si, siendo uno de los pocos pilotos que me podía quedar y probar la nueva 850cc, al final no me lo han permitido. Nadie del equipo me llamó directamente para decirme 'mira, la va a probar Pedro'; simplemente cambiaron de opinión cuando dos semanas antes me habían asegurado que la probaba yo. Con esos detalles las cosas me quedan bastante claras".

Carga contra el equipo

Viñales señala directamente a los jefes de la marca austriaca: "Si me tengo que ir del Mundial, solo hay un culpable y ese es KTM. Si ellos ya sabían desde el principio que no iba a estar en el equipo oficial, deberían haberme dejado libre en su momento para poderme buscar la vida".

"Al enterarme de esta manera, se vuelve todo mucho más complicado", reconoce sobre su futuro.

Además ha dejado claro que sólo hará las maletas hacia el mundial de Superbikes si tiene una moto para ganar, es decir, una Ducati. Y eso en estos momentos está lejos de ocurrir.

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