El sorprendente consejo de Bagnaia a Acosta: "Marc Márquez no es un monstruo"

¿Confirma Ducati la marcha de Bagnaia?: Pedro Acosta apunta a ser el compañero de Marc Márquez

El futuro piloto de Aprilia niega la versión de que el eneacampeón del mundo es un mal compañero de equipo.

Tras los tres anuncios de Ducati esta semana -renovación de Marc Márquez, salida de Pecco Bagnaia y fichaje de Pedro Acosta-, los tres protagonistas fueron los hombres más buscados en Assen.

Pedro habló de Marc, Marc de Pedro... y hasta Pecco se atrevió a lanzarle un consejo al todavía piloto de KTM.

Eso sí, antes reconoció que su salida de la marca de Borgo Panigale comenzó en el pasado Gran Premio de Japón, donde todo empezó a "cambiar".

"Es verdad que el año pasado no fue una temporada fácil, me costó mucho y algo empezó a cambiar después de Japón. Llegados a ese punto comencé a pensar que quizás había llegado el momento de empezar a pensar en otras opciones y honestamente la verdad es que siempre recibí muchísimo apoyo por parte de Aprilia, y creo que era el momento adecuado de cambiar", ha señalado.

Seguidamente, el italiano quiso enterrar el mito de que Márquez es un compañero de equipo difícil.

"Creo que Marc no es un monstruo y se puede tener fácilmente una buena relación con él", zanjó el futuro piloto de Aprilia.