Zapatero nunca habló ni se reunió con Leire Díez y bloqueó su número tras la detención de Santos Cerdán

Los detalles Según han contado fuentes de su entorno, el expresidente sí que era informado por Cerdán y Juanfran Serrano de las actividades de Díez.

José Luis Rodríguez Zapatero entregó "cuatro folios con ideas" para la intervención de Leire Díez ante los medios el 3 de junio del año pasado, aunque niega haber escrito el discurso. Según fuentes cercanas, Zapatero no tuvo contacto directo con Díez, pero sí era informado por Santos Cerdán y Juanfran Serrano sobre sus actividades. Durante la comparecencia, Díez pronunció la frase "ni fontanera ni cobarde", y Víctor de Aldama interrumpió. Zapatero valoró positivamente la intervención de Díez, como reflejan mensajes con su secretaria, Gertrudis Alcázar, hallados por la UDEF en la investigación del caso Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero nunca tuvo contactos con Leire Díez, ni se vieron ni hablaron por teléfono, según han contado a laSexta fuentes de su entorno. No obstante, según han explicado, el expresidente sí que era informado por Santos Cerdán y Juanfran Serrano de las investigaciones o actividades de Díez.

Además, han asegurado que el día de la detención de Cerdán (el 30 de junio de 2025), Díez le escribió un WhatsApp y Zapatero, además de no responderla, la bloqueó.

En este sentido, laSexta confirmó hace días que las reuniones agendadas con "Leire" sobre las que habló Zapatero con su secretaria en mensajes intervenidos por la UDEF, se referían a otra Leire y no a la supuesta fontanera del PSOE.

Por otra parte, estas mismas fuentes del entorno del socialista han asegurado que Zapatero tampoco escribió el discurso que dio Leire Díez ante los medios el pasado 4 de junio de 2025, sino que entregó "cuatro folios con ideas" para esa intervención. En este sentido, Cerdán habría pedido a Zapatero ideas para esa comparecencia y él le mandó los cuatro folios.

En dicha comparecencia, la primera vez que habló a los medios, Leire Díez justificó sus maniobras asegurando que formaban parte de investigaciones periodísticas y se desvinculó del PSOE. Además, pronunció la ya famosa frase "ni fontanera ni cobarde" y el evento acabó con la irrupción de Víctor de Aldama.

Le gustó la intervención de Díez

El expresidente valoró aquella aparición de Leire Díez, según los mensajes intercambiados con su secretaria, Gertrudis Alcázar, y hallados por la UDEF en el marco de la investigación del caso Plus Ultra.

En su conversación, Zapatero expresó le había "gustado" la conocida como fontanera y que "la aparición del otro (Aldama) solo pone de manifiesto que les preocupa". "Me ha gustado Leire", escribió Zapatero a su secretaria, a lo que esta le respondió: "Bien la comparecencia, pero esto no hay quien lo entienda. Y la aparición del otro. Enmierda, enmierda que no se sepa la verdad y con el numerito del tipo se evita que se preste atención a la declaración de ella".

Tras esto, Zapatero replicó en esa conversación hallada por la UDEF que "la aparición del otro solo pone de manifiesto que les preocupa". Y Alcázar contestó: "Evidente y que no se escuche a ella. Y sobre todo efecto negativo en los nuestros . El barullo pesa". Así se expresaron entre ellos el cuatro de junio del año pasado, el mismo día de la comparecencia de Díez.

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