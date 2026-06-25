La UME se despliega en el incendio forestal en Tamarite (Huelva): 240 personas desalojadas y 1.000 hectáreas calcinadas

El contexto Los vecinos de Azanuy, Calasanz y Alins del Monte han sido desalojados. El consejero aragonés de Hacienda, Interior y Administración Pública ha estimado que el número de hectáreas afectadas podría alcanzar las 4.000.

El incendio entre Tamarite de Litera y Alcampell en Huesca ha afectado a 1.000 hectáreas, con riesgo de alcanzar las 4.000, y ha provocado la evacuación de 240 vecinos de Azanuy, Calasanz y Alins del Monte. Ante esta emergencia, el Gobierno de Aragón activó el nivel dos del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias. El presidente Pedro Sánchez ha expresado su preocupación por los afectados. Jorge Azcón, presidente aragonés, afirmó que la prioridad es proteger a la población. El operativo de extinción incluye brigadas helitransportadas y terrestres, apoyadas por medios del Ministerio y la UME.

El incendio declarado este jueves entre los términos de Tamarite de Litera y Alcampell (Huesca) ha afectado ya a una superficie de 1.000 hectáreas, aunque podría alcanzar las 4.000, y ha obligado a evacuar a 240 vecinos de tres municipios: Azanuy, Calasanz y Alins del Monte.

La situación ha obligado al Gobierno de Aragón a activar el nivel dos en situación operativa dos del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en fase de Emergencia, una medida que se activa cuando hay una emergencia extraordinaria por riesgo de afectaciones graves a la población o bienes esenciales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado pendiente de la evolución del fuego y ha pedido precaución a la ciudadanía en un momento de máxima alerta de incendios forestales En un mensaje en X, Sánchez ha asegurado que comparte la "preocupación y angustia" de los vecinos desalojados en Azanuy, Calasanz y Alins y de los confinados en Fonz.

La preocupación es total en el Gobierno aragonés, tal y como ha reconocido esta tarde su presidente, Jorge Azcón, quien ha destacado que la prioridad ha sido "defender las poblaciones" y ha subrayado que no ha habido que lamentar daños personales.

El fuego avanza "de una forma extraordinariamente preocupante", según el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha señalado que las aproximadamente 1.000 hectáreas afectadas, todas ellas campos de cultivo y monte bajo, se han quemado con gran rapidez.

Pese a que son, por el momento, 1.000 hectáreas afectadas, el consejero aragonés de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha estimado, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) sobre el incendio, que el número de hectáreas afectadas, cuando esté perimetrado, podría alcanzar las 4.000, entre un 15 y un 20% de ellas forestales.

Por el momento, los cinco vecinos de Alins y los 55 de Calasanz desalojados se han trasladado para su realojo a Peralta de la Sal, mientras que los 180 vecinos de Azanuy han sido evacuados al polideportivo Los Olímpicos de la localidad de Monzón, como han informado fuentes del Operativo de Extinción del Gobierno de Aragón (Infoar).

El actual operativo de extinción movilizado por el Gobierno aragonés incluye cinco brigadas helitransportadas, junto con sus respectivos helicópteros, además de un helicóptero de coordinación, cuatro brigadas terrestres, cuatro autobombas, un director técnico de extinción, personal de apoyo al director de extinción (Gadex), técnicos y dos puestos de mando avanzado.

A estos recursos se han sumado medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), entre ellos tres aviones anfibios, la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Daroca y de Prado de los Esquiladores y un avión bombardero con base en Lleida. Asimismo, el Equipo de Reconocimiento y Primera Intervención del Cuarto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Zaragoza, ha salido para colaborar en los trabajos de control del fuego.

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