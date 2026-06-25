Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora de los terremotos en Venezuela

Incendio forestal

La UME se despliega en el incendio forestal en Tamarite (Huelva): 240 personas desalojadas y 1.000 hectáreas calcinadas

El contexto Los vecinos de Azanuy, Calasanz y Alins del Monte han sido desalojados. El consejero aragonés de Hacienda, Interior y Administración Pública ha estimado que el número de hectáreas afectadas podría alcanzar las 4.000.

Un incendio forestal en Tamarite (Huesca) obliga al desalojo de dos núcleos urbanos Un incendio forestal en Tamarite (Huesca) obliga al desalojo de dos núcleos urbanosAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El incendio declarado este jueves entre los términos de Tamarite de Litera y Alcampell (Huesca) ha afectado ya a una superficie de 1.000 hectáreas, aunque podría alcanzar las 4.000, y ha obligado a evacuar a 240 vecinos de tres municipios: Azanuy, Calasanz y Alins del Monte.

La situación ha obligado al Gobierno de Aragón a activar el nivel dos en situación operativa dos del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en fase de Emergencia, una medida que se activa cuando hay una emergencia extraordinaria por riesgo de afectaciones graves a la población o bienes esenciales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado pendiente de la evolución del fuego y ha pedido precaución a la ciudadanía en un momento de máxima alerta de incendios forestales En un mensaje en X, Sánchez ha asegurado que comparte la "preocupación y angustia" de los vecinos desalojados en Azanuy, Calasanz y Alins y de los confinados en Fonz.

La preocupación es total en el Gobierno aragonés, tal y como ha reconocido esta tarde su presidente, Jorge Azcón, quien ha destacado que la prioridad ha sido "defender las poblaciones" y ha subrayado que no ha habido que lamentar daños personales.

El fuego avanza "de una forma extraordinariamente preocupante", según el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha señalado que las aproximadamente 1.000 hectáreas afectadas, todas ellas campos de cultivo y monte bajo, se han quemado con gran rapidez.

Pese a que son, por el momento, 1.000 hectáreas afectadas, el consejero aragonés de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha estimado, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) sobre el incendio, que el número de hectáreas afectadas, cuando esté perimetrado, podría alcanzar las 4.000, entre un 15 y un 20% de ellas forestales.

Por el momento, los cinco vecinos de Alins y los 55 de Calasanz desalojados se han trasladado para su realojo a Peralta de la Sal, mientras que los 180 vecinos de Azanuy han sido evacuados al polideportivo Los Olímpicos de la localidad de Monzón, como han informado fuentes del Operativo de Extinción del Gobierno de Aragón (Infoar).

El actual operativo de extinción movilizado por el Gobierno aragonés incluye cinco brigadas helitransportadas, junto con sus respectivos helicópteros, además de un helicóptero de coordinación, cuatro brigadas terrestres, cuatro autobombas, un director técnico de extinción, personal de apoyo al director de extinción (Gadex), técnicos y dos puestos de mando avanzado.

A estos recursos se han sumado medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), entre ellos tres aviones anfibios, la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Daroca y de Prado de los Esquiladores y un avión bombardero con base en Lleida. Asimismo, el Equipo de Reconocimiento y Primera Intervención del Cuarto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Zaragoza, ha salido para colaborar en los trabajos de control del fuego.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Ascienden a 188 los muertos por el doble terremoto en Venezuela: hay 200 personas atrapadas y 1.520 heridos
  2. El Congreso aprueba con el voto de Junts la moción del PP que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza
  3. Zapatero y el Gobierno, indignados por la filtración de datos personales del expresidente en el último informe de la UDEF
  4. Ábalos denuncia ser víctima de un juicio "político" y asegura que su condena a 24 años de cárcel estaba "predeterminada"
  5. "Prefieren que los niños respiren polvo que aire limpio": la guerra vecinal contra la excavación de las Lagunas de Ambroz de Madrid
  6. Así cayó 'la banda del Vaticano': 11 detenidos pista a pista y un botín de tres millones sin recuperar