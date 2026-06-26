Trump carga contra Irán y advierte que el ataque a buques en Ormuz es una "violación insensata del alto el fuego"

El contexto EEUU ha acusado a Irán del lanzamiento el jueves de al menos cuatro drones contra buques que navegaban por el estrecho. Un carguero sufrió daños por el impacto.

Donald Trump ha acusado a Irán de violar el alto el fuego tras un ataque a un buque de carga en el estrecho de Ormuz. Según Trump, Irán lanzó cuatro drones contra barcos en la zona, uno de los cuales impactó en un buque, causando daños pero sin detener su travesía. Las fuerzas estadounidenses derribaron otros tres drones. Este incidente ocurre después de que Irán y EE.UU. acordaran reabrir el tráfico en Ormuz como parte de un acuerdo de paz. Irán se comprometió a garantizar el paso seguro de buques, pero la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico afirmó que no puede asegurar rutas no establecidas.

Donald Trump acusó este viernes a Irán de una violación "insensata" del alto el fuego por el ataque del jueves a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, después de que Teherán acordara con Washington la reapertura de la vía como parte de un acuerdo marco de paz.

"La República Islámica de Irán lanzó al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz", escribió en su red, Truth Social. Según el mandatario, "uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un gran y costoso buque de carga. Se produjeron daños, pero el barco pudo continuar su travesía".

Las fuerzas estadounidenses derribaron "otros tres drones", añadió. En esta línea, advirtió que "obviamente, se trata de una violación insensata de nuestro acuerdo de alto el fuego".

El mensaje del líder republicano llega un día después de las informaciones de medios, confirmadas por funcionarios de Washington, sobre la autoría iraní de un ataque el jueves contra un carguero con bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz sin dejar víctimas.

El incidente habría sucedido a 7,5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán, según la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), que recomendó precaución a los buques en la vía, por donde pasa el 20% del crudo global.

Según la Agencia británica, este sería el primer ataque registrado desde que Estados Unidos e Irán firmasen un 'Memorando de Entendimiento' para poner fin a las hostilidades y reabrir el tráfico en Ormuz, en lo que negocian un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.

Las garantías de seguridad

Como parte de ese acuerdo, Irán se comprometió a garantizar el paso seguro de los buques comerciales a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y costas.

Sin embargo, tras producirse el ataque, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán (PGSA, por sus siglas en inglés) se justificó, afirmando que no puede garantizar el paso seguro a los buques que transiten fuera de las rutas establecidas.

En un breve comunicado publicado en X, la PGSA expuso que "cualquier tránsito por rutas fuera del marco designado por la PGSA no estará cubierto por las garantías de paso seguro y no tendrá derecho a cobertura de seguro ni a responsabilidades relacionadas".

"Las consecuencias derivadas del tránsito por rutas no autorizadas serán responsabilidad del propietario, el operador y el comandante del buque", apostilló.

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