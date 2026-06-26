Joaquín Caparrós, diagnosticado con cáncer de colon

El Sevilla, donde ejerce como presidente de honor, ha comunicado la enfermedad de Caparrós: "Tirará de su casta y coraje habituales".

El Sevilla FC ha comunicado que Joaquín Caparrós, leyenda del club y actual presidente de honor, ha sido diagnostico con un cáncer de colon del cual ya se está tratando.

"El Sevilla FC desea transmitir su máximo apoyo y cariño a nuestro Presidente de Honor, Joaquín Caparrós, quien ha sido diagnosticado de cáncer de colon. El querido ex entrenador sevillista, que cuenta con todo el apoyo de sus familiares, amigos y del sevillismo en general, ya se encuentra sometido al pertinente tratamiento médico", dice la nota del club hispalense.

El exentrenador del Sevilla fue diagnosticado en el año 2019 de leucemia crónica, una enfermedad que le permitió hacer vida normal desde entonces.

"El Sevilla FC quiere igualmente desearle una pronta recuperación, para la que sin duda Joaquín tirará de su casta y coraje habituales", detalla el comunicado.

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