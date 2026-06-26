Márquez empieza con el juego mental: "En Assen Bezzecchi debería conseguir todos los puntos"

El piloto de Ducati, que viene de dos victorias consecutivas, pasa la presión a Marco Bezzecchi y vaticina que ganará la sprint y la carrera del domingo.

Marc Márquez se ha metido de lleno en la pelea por el mundial de MotoGP con sus dos victorias consecutivas. Y este fin de semana quizá haya comenzado con la lucha psicológica contra Marco Bezzecchi, el que es el líder del mundial. El italiano ha sido el más rápido en las sesiones del viernes del Gran Premio de Países Bajos.

Y toda la presión va para él. Márquez ha vaticinado que ganará tanto en la sprint como en la carrera del domingo: "Bezzecchi aquí... si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37".

Sobre sus opciones, se ve más atrás: "Aquí, sexto o séptimo. Las Aprilia y, luego, ahí es donde Di Giannantonio, Bagnaia y Acosta, a ver si puedo ganar a uno de esos tres".

Ha sido un viernes de no asumir riesgos para Marc: "Modo ahorro riesgos, porque, para mí, Assen es una de las pistas... segura, pero más peligrosas, en el sentido de que si te caes, vas a alta velocidad y las piedras, ya lo probé el año pasado, son grandes, duras y duelen".

"Vi ya el jueves que las escapatorias son iguales, es una de las pistas donde tienes que tener especial atención y nada nuevo: ya me costaba, este año me cuesta más, pero hemos cumplido el objetivo, que era estar en el top 10 y mañana, intentar hacer una buena clasificación", cierra el piloto que acaba de renovar con el equipo Ducati.

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