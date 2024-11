Martín ya ha encontrado el factor en el que la Aprilia es mejor que la Ducati: "El tren delantero..."

Jorge Martín ya ha empezado su nueva etapa. Fue campeón del mundo de MotoGP el domingo con la Ducati y ya se ha subido sobre la Aprilia en los entrenamientos libres de Montmeló. Y las primeras sensaciones han sido muy buenas a pesar de la caída final.

El madrileño ha pilotado la moto de este año, la RS-GP24, y también la del año que viene, la 25. Y ya ha encontrado un factor en el que esta moto es superior a la Ducati con la que ha sido campeón.

"El tren delantero es mejor que el de la Ducati", le ha dicho a 'Motorsport' al bajarse de la moto.

"Todavía faltan todos los mapas, pero me he sentido bien en las curvas enseguida, y he tenido buenas sensaciones. La moto se levanta un poco de delante y tenemos que intentar mantenerla más baja, echo de menos la entrada, que era más inmediata con la Ducati. Ahora pierdo más tiempo en la salida de curva, tiende a hacer 'wheelie'", explica el campeón del mundo de MotoGP.

Pilotó las dos motos, la 24 y la 25, y a pesar de ese error al final con caída incluida terminó la sesión muy contento. Ahora la gran pregunta es si el campeón podrá luchar por todo con una moto que a priori es bastante inferior en general a la Ducati.