Pedro Acosta y la inesperada carrera de Marc Márquez antes de la salida: "Es un maestro en estas cosas"

Fue el momento del caos. Marc Márquez echó a correr a dos minutos de la salida para ir a por la moto de neumáticos secos. Sabia que si diez pilotos le seguían se cancelaría la salida. Y así fue. En cuanto el de Ducati salió hacia el box toda la parrilla le siguió. Pecco Bagnaia el primero.

También un Pedro Acosta que tenía claro que debía imitar lo que hiciera Marc porque es "el más experto" en este tipo de situaciones.

"El que más experto en estas situaciones es Marc. Así que me he dicho: haz lo que haga él, que es el que tiene más experiencia", dice el piloto de KTM, que tampoco pudo finalizar el Gran Premio de Las Américas.

"Es el maestro en estas cosas. Cuando he visto a Márquez de pie, al lado de la moto cuando estaban a punto de dar la salida, ya me ha extrañado. Y cuando he visto que Marc se iba, le he seguido", dice en palabras que recoge 'Motorsport'.

Apunta Pedro que en Ducati tenían todo preparado. Porque cuando el de Cervera echó a correr su nueva moto con los neumáticos secos ya estaba lista: "Cuando Marc se fue corriendo al box, ya le habían quitado los calentadores".

Ni Marc ni Pedro pudieron finalizar. Ambos se fueron al suelo. Fue Pecco el que se llevó la victoria y Alex Márquez es el nuevo líder del mundial de MotoGP.