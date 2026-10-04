Márquez se divierte en 'Casa Honda' y le enseña los dientes a Martín

El ilderdense está ya a solo dos puntos de Jorge en la pelea por el Mundial. En Motegi, ambos lucharon por la victoria pero Marc terminó imponiéndose.

Marc Márquez ha firmado su sexto doblete de la temporada. Como ya pasó en Misano, el ilerdense no salió desde la 'pole' pero se consiguió ponerse primero, en este caso, arrebatándole el liderato al su máximo rival en la pelea por el Mundial, Jorge Martín.

El madrileño sucumbió ante un Marc que se ha mostrado muy sólido durante todo el fin de semana. Ya son solo dos puntos los que separan al de Ducati del de Aprilia en la lucha por encabezar la clasificación general.

Márquez acometió el ataque a Martín en la vuelta once. El ilderdense quiso ser cauto en la salida para asegurar tener un buen ritmo y terminó, cuando ya se veía más rápido que Martín, adelantándole casi llegado el ecuador de la carrera.

Marc da un golpe al Mundial importante poniendo mucha presión sobre un Jorge que está sabiendo soportalo de momento. El madrileño, consciente de que Márquez era superior en Motegi, salvaguardó un buen segundo puesto para mantener el liderato. Bezzecchi completó el podio. Álex Márquez se fue al suelo y Acosta solo pudo ser séptimo.

Martín se encontrará con una oportunidad importante en Indonesia. Uno de los circuitos que menos le gustan a Marc y donde el de Cervera no ha terminado nunca una carrera. No hay que olvidar que fue ahí donde sufrió esa dura caída que le obligó a volver a pasar por quirófano por su hombro por enésima vez.

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