Jorge Martín y la lucha por el mundial contra Márquez: "Llegar con opciones a Valencia..."

El líder del mundial de MotoGP analiza su batalla contra Marc Márquez y Marco Bezzecchi: "A estas alturas seguir líder es increíble".

Jorge Martín tiene 306 puntos y Marc Márquez, 294. Son los dos contendientes en el mundial de MotoGP. Una batalla que se espera muy intensa de aquí a final de año y el de Aprilia quiere llegar a la última carrera, a Valencia, en la pelea.

Esto dijo en 'DAZN' en la previa del Gran Premio de Japón: "A estas alturas seguir líder es increíble. Voy carrera a carrera, en el día. Sacar lo máximo de cada día. Si llego con opciones a Valencia... eso sería ideal. Pelear por este mundial. Eso es lo que quiero".

"Trabajando cada día para ser más fuerte y estar preparado para ese día...", dice el compañero de Marco Bezzecchi, que está más lejos en la clasificación.

¿Cómo está su brazo?

Jorge ha decidido no pasar por quirófano para tratarse del brazo y ha reconocido que sólo le queda "rezar" en este tramo final de temporada.

"El doctor me dijo que era mejor no tocar nada. La recuperación de la operación es más lenta. No estaría aquí a mi 100% si me opero. Toca rezar. He preferido no operarme. Y espero no tener el problema en la gira asiática", ha explicado Martín.

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