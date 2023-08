La temporada de MotoGPestá siendo muy dura para Marc Márquez. El piloto español no ha completado ninguna de las carreras que ha disputado debido al lastre de las lesiones y al mediocre rendimiento de su Honda.

El de Cervera ha sido decimotercero en la práctica de este viernes en Silverstone, resultado que ha analizado en 'Diario AS': "He arriesgado para estar el decimotercero, no es que haya hecho una vuelta en la que me he guardado medio segundo, no me he guardado nada y he arriesgado, pero lo he hecho hasta el punto de no arriesgar más de la cuenta".

Sin embargo, las caídas siguen siendo el gran problema a resolver. Marc es consciente de que debido a sus lesiones y a la moto que conduce es más propenso a caerse: "¿Qué llegarán caídas? Estamos en MotoGP, llegarán caídas, evidentemente, pero tenemos que intentar dosificar o gestionar y administrar el riesgo. Arriesgar en los puntos que toque".

Durante la sesión de este viernes ha llamado la atención como el seis veces campeón del mundo se subía y se bajaba de la moto algo renqueante. Márquez ha reconocido las molestias en su pierna derecha después de la sesión.

"Tengo bastantes molestias en el abductor derecho. Se han producido en estas últimas tres semanas, desde que empecé a entrenar y ya cuando estaba de vacaciones empezaron un poco las molestias", ha confesado Marc.

Dado el bajo rendimiento de la Honda este año se ha especulado con la salida de Márquez del equipo japonés. El corredor catalán ha desmentido una posible salida la tempordad que viene.

"Estoy aquí, por supuesto que mi intención es la de hacerlo, y estamos trabajando para el futuro. En el test de Misano probaremos la moto 2024 y después de eso entenderemos mejor dónde estamos. Lo bueno es que tengo una muy buena relación con Honda, y siempre buscamos lo mejor para el proyecto", ha confirmado.