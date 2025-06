Marc Márquez y su relación con los fans italianos: "Ser piloto de Ducati..."

La relación de Marc Márquez con los aficionados italianos, los 'tifosi', ha mejorado muchísimo. En el pasado su rivalidad con Valentino Rossi provocó muchos momentos tensos en Mugello. Las pitadas eran habituales. Pero ahora todo ha cambiado. Sobre todo después de que se uniera a la disciplina de Ducati.

En la previa del Gran Premio de Italia en Mugello, en 'DAZN', reconoce que la relación sí ha mejorado.

"Este aspecto ha ido mejorando durante los últimos años. La relación con los 'tifosi' italianos ha ido mejorando. El hecho de ser piloto Ducati ayuda", dice el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Ducati le está tratando muy bien y Marc se siente muy agradecido: "También Ducati, en este caso, lo están haciendo muy bien. Me he sentido muy bien, en el sentido de que me he sentido muy acogido por ellos. Mi trabajo es dar gas en pista y luego dar el 100% de espectáculo".

El de Cervera se ha reconciliado con los fans italianos después de muchas luchas contra Valentino. Y este fin de semana, en el circuito favorito de Pecco Bagnaia, quiere lograr una nueva victoria que aumente todavía más esa ventaja con Alex, su hermano, y con el mencionado Pecco.