Marc Márquez y Pecco Bagnaia se vuelcan con Jorge Martín tras su lesión: "Sin palabras"

El Gran Premio de Catar acabó en drama. Después de que Jorge Martín recibiera el alta definitiva para poder competir, volvió a caerse a falta de nueve vueltas para el final de la prueba. El madrileño rodaba en decimoséptimo puesto cuando se golpeó contra el piano de la curva.

El accidente de Martín fue escalofriante teniendo en cuenta que en el momento de la caída rodaba en medio de un grupo de tres conformado por Raúl Fernández y Fabio Di Giannantonio. Aunque llegó a golpear a Jorge Martín, el italiano se salió lo suficiente de la trazada para evitar una tragedia.

El corredor de Aprilia fue llevado al centro médico y tras una exploración intensiva se concluyó que Martín tenía rotas 11 costillas. Su participación en el Gran Premio de Jerez peligra muy seriamente. Se trata de un duro varapalo para el madrileño que hacía su debut en el mundial con la marca de Noale.

Marc Márquez ha dedicado un mensaje de apoyo para el vigente campeón del mundo que tendrá que superar esta difícil adversidad: "¡Mucha fuerza Jorge! Sin palabras, solo deseo que salgas de esta mala racha lo antes posible ¡Mucho ánimo!".

De la misma forma, ha hecho su compañero en Ducati, Pecco Bagnaia. El italiano fue su máximo adversario en la temporada 2024 donde el de San Sebastián de los Reyes acabó consiguiendo el título: "Vamos Jorge, eres grande", con una foto de ambos abrazados.

From one champion to another ❤️ Get well soon @88jorgemartin 🫂#MotoGPpic.twitter.com/Z6GpgUh3xW