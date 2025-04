Bagnaia lamenta "perder puntos de esta manera contra un piloto como Marc Márquez"

Pecco Bagnaia está teniendo un fin de semana complicado en Catar. El campeón del mundo se fue al suelo durante la clasificación y se vio obligado a partir desde la 11ª posición en la carrera 'sprint'.

Este susto ha marcado y marcará el resultado de Pecco para este Gran Premio. Durante la carrera del sábado, solo pudo remontar hasta la 8ª posición. Por delante, los hermanos Márquez firmaban la primera y segunda posición, consiguiendo unos puntos que alejan a Bagnaia del liderato.

"Hicimos lo máximo, y el año pasado perdí el campeonato por 10 puntos, así que cada punto cuenta. Más que nada, es que perder puntos de esta manera contra un piloto como Marc Márquez es una pena, porque sabemos lo competitivo que es, así que hay que estar un poco más atentos", señaló el italiano en unas declaraciones recogidas por 'Motosan.es'.

"Son cosas a las que no puedo hacerle caso. No, no puedo hacer nada con la caída, claramente, con la clasificación sí, pero lo que pasó en la sprint no puedo hacer nada al respecto", añadió respecto a su caída en la Q2.

"No veo la hora de que sea mañana, honestamente. Lamentablemente sabemos lo importante que es sumar puntos, y hoy al final conseguimos. Podría haber sido una carrera sin puntos, así que más de lo que hicimos no se podía hacer", sentenció.