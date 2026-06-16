Marc Márquez lanza un aviso a sus rivales: "La victoria en Hungría me dio mucha gasolina"

El piloto de Ducati se ha mostrado entusiasmado tras su reciente triunfo en Balaton Park, y ha advertido al resto de pilotos de su intención de repetir resultado en el GP de la República Checa.

Marc Márquez ha vuelto. El vigente campeón del mundo ha pasado de lamentarse por sus múltiples caídas y lesiones a celebrar una nueva victoria. Esta vez, Hungría ha sido el escenario de su último triunfo, el cual ha sentado como una amenaza al resto de pilotos de la parrilla.

Durante la semana de parón que han tenido los corredores de MotoGP, el ilerdense ha estado presente en Montmeló para vivir el GP de Barcelona-Catalunya en primera persona. Allí, además de mostrar su apoyo a Fernando Alonso y Carlos Sainz, Marc ha lanzado un aviso a sus rivales.

"Estamos mejorando. La victoria en Hungría me dio mucha alegría y mucha gasolina después de empezar con lesiones y no saber qué pasaba. Te da este empuje para seguir insistiendo", comentó Márquez antes de la carrera, en una entrevista para 'DAZN'.

Aunque el propio piloto se ha mostrado cauto debido a sus recientes caídas y lesiones, también ha querido resaltar que es posible que dé "un paso atrás" durante el Mundial. "Luego veremos si resistimos o toca dar un paso atrás", añade Márquez.

Por ahora, el eneacampeón del mundo deberá salir con todo este domingo 21 de junio en el Circuito de Brno para conseguir su segunda victoria del año y recortar distancias en la clasificación por el título.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido