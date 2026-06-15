¿Cuándo volverá Álex Márquez a MotoGP? Marc actualiza cómo avanza su recuperación

El vigente campeón y hermano de Álex ha relatado cómo progresa su rehabilitación un mes después de su terrible accidente en el GP de Catalunya.

Un mes después del brutal accidente que sufrió Álex Márquez al chocarse con Pedro Acosta en el GP de Catalunya, parece que su recuperación progresa de forma adecuada. Así, por lo menos, los ha indicado su hermano Marc durante su paso por Montmeló en el GP de la Fórmula 1.

El pasado 17 de mayo, el piloto de Gresini se fracturó la clavícula derecha y la vértebra C7 al impactar contra las protecciones. Horas más tarde, el ilerdense fue intervenido de urgencia y enviado a casa para comenzar su recuperación.

Durante este mes, Álex ha ido mostrando en redes sociales cómo ha pasado los días recuperándose, y su hermano ha revelado cuándo podríamos volver a verle subido a una moto.

"Álex está mejor. Por suerte, ya está con una sonrisa en la cara, cada vez se encuentra mejor y creo que pronto, si la recuperación sigue en progresión ascendente, que es lo importante, lo veremos en pista", asegura Marc Márquez, que confía en un pronto regreso de su hermano, en declaraciones a 'Cuatro'.

A su vez, ha relatado, desde la experiencia, cómo se suelen gestionar estos días, desde la lesión hasta el último día de rehabilitación. "En una recuperación, la primera semana es todo muy negro, la segunda semana… Y ahora ya está en el momento en el que le tienes que atar en corto. Se va viendo mejor, quiere empezar a hacer cosas, empezar a prepararse físicamente", concluye el vigente campeón.

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