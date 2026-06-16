Ducati señala cuándo Marc Márquez volverá al nivel de 2025

Marco Rigamonti, jefe de equipo de Marc Márquez, ha analizado en qué punto se encuentra la recuperación del piloto ilerdense.

"Tiene más que ver con la fuerza..."

El pleno de Marc Márquez en el Gran Premio de Hungría insufló un gran ánimo en el garaje de Ducati y en el propio piloto.

Tras fracturarse el pie en la carrera sprint de Le Mans, el vigente campeón decidió pasar por quirófano y aprovechó para someterse a una nueva intervención -la séptima- en su hombro derecho.

Al de Cervera le afectaba un tornillo colocado en 2019 en el nervio radial y, tras su accidente en Indonesia 2025, sus sensaciones eran cada vez peores.

En Hungría, su jefe de equipo, Marco Rigamonti, explicó en qué punto se encuentra su recuperación: "Tiene más que ver con la fuerza. No está al 100 por 100 como para utilizar esa fuerza durante todas las vueltas".

¿Cuándo podrá volver a su mejor nivel? Según el italiano, podría estar muy cerca este fin de semana en República Checa o la próxima en Países Bajos.

"A veces Marc dice: 'Hago muchos caballitos, pero probablemente sea porque no estoy pilotando bien'. Pero creo que quizá, en dos o tres semanas, podría estar bastante cerca del nivel del año pasado", explicó en 'Motorsport'.

"A principios de año, Marc se dio cuenta de que no era capaz de mantener una fuerza constante. Tras cada lesión, no sabes cuál es el nuevo 100%, ni cómo se compara con el último 100%", zanjó.